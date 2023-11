Afectan a maquilas cambios de Sener

El 60 por ciento de las maquiladoras de Ciudad Juárez en muy poco tiempo podría empezar a quedarse sin algunos combustibles y lubricantes que necesitan para su producción, debido a un nuevo decreto que entró en vigor por parte de la Secretaría de Energía (Sener), con el cual puso candados a las importaciones para frenar el contrabando.

Ante esto, Sergio Colín, presidente de Index Juárez, pidió al presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar que lo ayude a gestionar una reunión urgente con funcionarios de la Sener para exponerles el problema.

“Recientemente, por algunas situaciones de prevención, algunos contrabandos que están sucediendo en el país, la Sener emitió un decreto para restringir algunos insumos mayormente relacionados con hidrocarburos, pero lo hizo en general, no en particular, no lo censó hacia la prevención y los canales que ellos detectaron, al hacerlo en general, no se visualizó que parte de esos insumos también los utiliza la industria”, mencionó.

Dijo que esto hizo que las maquiladoras tengan que pasar por un ciclo de aprobaciones que es difícil realizar y que está impactando la importación de esos insumos para la industria, a pesar de que estos se incorporan en un producto que finalmente será exportado, no comercializado aquí.

Aunque dijo que es una variedad grande los insumos que están siendo frenados, como ejemplo mencionó grasas y lubricantes.

‘Un ejemplo muy simple’

“Le pongo un ejemplo muy simple: tenemos una planta aquí en Juárez, de las que hay varias en el país, que producen artículos de jardinería, y esos artículos llevan un poquito de combustible para cuando lleguen al usuario lo puedan prender rápido, y ahorita están batallando con eso, al igual las motos, cuatrimotos”, mencionó.

Dijo que lo que se busca es recurrir ante la Sener y explicarle cuál es la dinámica y ciclo de importación de la industria maquiladora para que haga la diferenciación entre lo que detectaron que tienen que prevenir, a lo que es la operación de la industria.

Refirió que en una reunión que sostuvo el pasado jueves con las empresas le mencionaron que ya se les están terminando los inventarios y todavía no reciben los permisos para hacer las importaciones de esos insumos.

“Todavía no, pero estamos muy cerca (de que haya escasez), por eso es imperativo que vayamos con todos los aliados, sobre todo del Gobierno, para que podamos resolver”, comentó.

Explicó que, aunque el uso de estos insumos pueda ser mínimo, su uso es clave, por lo que el impacto puede ser mayor.

El decreto entró en vigor en octubre y en Juárez se verán afectadas unas 190 maquiladoras, indicó.

