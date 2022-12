Afecta racismo a emprendedores

El tono de piel, nivel socioeconómico o lugar de origen son factores circunstanciales que influyen para que un emprendimiento sea o no exitoso.

“Responde muy bien, a pesar de su acento”, es la frase que en una ocasión escuchó el emprendedor, Israel Cauich, cuando un miembro de su equipo realizaba una demostración de su tecnología de voice bot al directivo de una empresa de Monterrey.

Esta expresión fue en un tono irónico y de burla, lo cual le hizo darse cuenta que era un comentario discriminatorio y no de asombro por la tecnología del producto que estaba exponiendo.

“Toqué puertas en 28 corporativos, ninguno me aceptó. Me decían que en Yucatán nadie se dedicaba a eso; sin embargo, comprendí que en realidad me discriminaban por mi lugar de origen, una ciudad donde, según sus palabras, no se hacía inteligencia artificial, ya que es un sitio de turismo y servicios”, asegura Cauich.

Este caso fue documentado recientemente por Impact Hub a través de su estudio (Des) Ventajas al emprender en México, el cual aborda el racismo y clasismo que hay en el emprendimiento, como factores circunstanciales que determinan el éxito o fracaso de los negocios, más allá de qué tan buena sea una propuesta o qué tan talentosos sean los emprendedores detrás del proyecto.

En el estudio se indica que 5 de cada 10 emprendedores admiten que su tono de piel influye, ya sea positiva o negativamente, en su negocio.

El 61.5 por ciento de los emprendedores con tono de piel claro mencionaron que es un factor que ha sido benéfico a la hora de solicitar financiamiento.

Diferentes Méxicos

El estudio revela que el lugar de origen también impacta en el desarrollo de las empresas.

El 86.3 por ciento de los emprendimientos se encuentran en el centro y norte del país, ya que estas regiones ofrecen mejores condiciones; mientras que en el sur del país se tienen oportunidades más acotadas, de ahí que haya una menor presencia de emprendimientos.

“Durante tres o cuatro meses intenté vender mi producto de inteligencia artificial, pero nadie me daba cita. Hasta que cambié la dirección fiscal de la empresa a la Ciudad de México y comencé a decir que la empresa se creó en esta ciudad, fue que las cosas cambiaron, el producto era el mismo, pero el trato era diferente por el simple hecho de que pensaban que radicaba aquí”, explicó Cauich.

