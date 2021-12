Afecta escasez de chips a fabricantes de dispositivos médicos

Nueva York.- Durante gran parte de este año, el próximo aliento de Joseph Norwood estuvo encerrado en una competencia de suma cero con personas ansiosas por actualizar sus iPhones.

Norwood tiene apnea del sueño, lo que significa que con frecuencia deja de respirar mientras duerme.

Un dispositivo conocido como CPAP, o máquina de presión positiva continua en las vías respiratorias, puede bombear aire a su cuerpo a través de una mascarilla mientras duerme, lo que reduce en gran medida el riesgo de muerte súbita.

Pero tales máquinas requieren chips de computadora, un componente que escasea críticamente en medio de la Gran Interrupción de la Cadena de Suministro. Norwood esperó más de seis agonizantes meses antes de recibir su dispositivo.

"Se sintió como una eternidad", dijo. "No he estado trabajando. No he estado haciendo mucho".

En todo el mundo, muchas de las industrias más importantes están compitiendo para asegurarse las escasas existencias de chips de computadora.

Los fabricantes de automóviles han reducido drásticamente la producción por falta de chips, lo que amenaza trabajos desde Japón hasta Alemania y Estados Unidos. Apple ha reducido la fabricación de iPads. Los minoristas se han preparado para una temporada de compras navideña marcada por la escasez de productos electrónicos imprescindibles.

Las empresas que fabrican chips de computadora, la mayoría de ellas agrupadas en Asia, han aumentado la producción mientras se apresuran a cumplir con los pedidos de sus clientes más importantes. Eso ha hecho que la compra de chips sea extremadamente difícil para las empresas más pequeñas. Uno de esos compradores de nicho de chips es ResMed, la empresa con sede en San Diego que fabrica el CPAP que finalmente recibió Norwood el mes pasado.

"Los dispositivos médicos se están muriendo de hambre aquí", dijo el director ejecutivo de la compañía, Michael Farrell, en una entrevista. “¿Necesitamos un teléfono celular más? ¿Un coche eléctrico más? ¿Un frigorífico más conectado a la nube? ¿O necesitamos un ventilador más que le dé el don de la respiración a alguien?"