Afecta el superpeso a remesas

La baja en el dólar ha afectado a las familias que reciben remesas debido a que su dinero les rinde menos.

Cada 15 días Nubia Contreras recibía 2 mil 500 dólares por parte de su pareja en Estados Unidos para pagar renta, escuela de su hijo, comprar mandado y otros gastos, sin embargo, con la fortaleza del ‘superpeso’ se ve obligada a vender ropa y otros accesorios debido a que el dinero que le envían ya no le alcanza.

Mantener el estilo de vida

“Antes no trabajaba y me rendía muy bien el dinero, hasta me alcanzaba para ‘mis gustitos’, pero ahora busco la manera de tener ingresos extra para seguir manteniendo el mismo estilo de vida para mí y mi hijo”, expresó.

En diciembre pasado el peso estaba a 20 unidades frente al dólar. Esta semana la divisa de EU se cotiza a 17 pesos en el mercado al mayoreo y 16.85 en casas de cambio.

Los 2 mil 500 dólares quincenales que le mandan equivalían a 50 mil pesos, pero ahora son 42 mil 500.

En la misma situación se encuentra Carolina Estrada, quien tuvo que hacer ajustes a sus gastos.

Aunque la cantidad de dólares que envía su familiar desde Estados Unidos no ha variado, el monto en pesos no es el mismo debido al efecto del superpeso.

Siete meses con ganancias

Hasta julio pasado el peso mexicano hiló siete meses seguidos con ganancias frente al dólar, apreciándose un 15 por ciento, o tres pesos.

Un análisis realizado por Banco Base indica que, de seguir con niveles cercanos al tipo de cambio actual durante el resto del año, las familias que reciben remesas perderían 10.60 por ciento de su poder adquisitivo en comparación con 2022.

“En el caso de las remesas, si el tipo de cambio continúa el resto del año en los niveles actuales, éstas perderán 10.60% de su poder adquisitivo respecto al 2022, siendo la mayor caída de la cual se tenga registro. Y es que los mexicanos en Estados Unidos están mandando el mismo número de dólares, pero sus familiares reciben menos pesos”, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de esa institución.

De acuerdo con el programa “Quién es quién en el envío de dinero” a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor, aunque no se puede evitar que la apreciación del peso sobre dólar afecte el monto que se recibe en pesos, es posible aminorar su efecto efecto al revisar las comisiones que cobra cada remesadora.

Destacó que Ulink tiene el mayor tipo de cambio por un envío de 350 dólares, además de que no cobra comisión.

