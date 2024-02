Afecta a Hacienda no exhibir cigarros

Associated Press | Desde el 2020, éste sería el primer año en que el Gobierno federal no sólo no llega a la meta estimada

Monterrey.- Prohibir la exhibición de cigarros en los puntos de venta afectó no sólo al comercio formal, principalmente al micro y pequeño, sino que propició que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incumpliera en el 2023 con su meta de recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). El presupuesto proyectado que el fisco recabaría por concepto del IEPS fue de 50 mil 114.50 millones de pesos, sin embargo, lo captado fue por 48 mil 156.47 millones, casi 4 por ciento menos, equivalente a mil 845.21 millones de pesos. Desde el 2020, éste sería el primer año en que el Gobierno federal no sólo no llega a la meta proyectada, sino que cae, luego de tres años de incrementos consecutivos en relación a lo proyectado. Al respecto, Catalina Domínguez, directora general de la Cámara de Comercio en Pequeño (Canacope) Monterrey, comentó que uno de los factores que pudo haber influido es que a inicios del año pasado se prohibió la exhibición de los cigarros en comercios, tras la reforma al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco. José Luis Elizondo, fiscalista y socio director del despacho Elizondo Cantú, coincidió en que la prohibición a la exhibición de los cigarros también influyó y recordó que el propósito de ese gravamen fue el de reducir el consumo. Sin embargo, Gerardo Cleto López Becerra, presidente de Concomercio, dijo que esas medidas prohibicionistas no redujeron el consumo, sí afectaron a los negocios y elevó la venta de cigarro ilegal. "Llevamos prácticamente un año en que para las tiendas en pequeño, para aquellos que no lograron conseguir el amparo, para la comercialización pública de exhibir el producto, porque hay un reglamento que lo prohibe, impactó al pequeño comercio" señaló. "Este reglamento prohibicionista sigue vigente, impactó al pequeño comercio. Nosotros como asociación estuvimos promoviendo que los pequeños se ampararan, pero tuvimos poca respuesta en ese sentido, porque los amparos que sí ingresamos fueron desestimados". Para el pequeño comercio la venta de cigarros puede representar entre 18 y 30 por ciento de sus ventas, por lo que el no mostrarlo al público si impactó en promedio 20 por ciento. El problema, explicó, es que lo que dejó de vender este sector, se fue al mercado ilegal, que puede representar ya cerca del 25 por ciento del total en el país, y se trata del producto pirata, del que entra de contrabando, incluso del que es robado en carreteras.