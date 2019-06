Aerolíneas resienten guerra comercial

Seúl, Corea del Sur– La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) redujo su pronóstico para la industria de las aerolíneas por el aumento de precios de combustible y un debilitado comercio mundial.



Las finanzas del sector disminuirán de 35 mil 500 millones a 28 mil millones de dólares, dijo la IATA.



El organismo basado en Montreal dijo este domingo que los "márgenes se reducen por los crecientes precios en todas partes, incluyendo mano de obra, combustible e infraestructura".



Agregó que la competencia ente aerolíneas permanece complicada y el "debilitamiento del comercio mundial probablemente continúe mientras se intensifica la guerra comercial entre Estados Unidos y China", afectando principalmente al negocio de carga, aunque el tráfico de pasajeros también podría verse afectado si aumentan las tensiones.



Los miembros de IATA reunidos en Seúl también respaldaron un plan que pondrá un límite en las emisiones netas de dióxido de carbono, que produce gases de efecto invernadero, para la aviación internacional en los niveles de 2020.



Las aerolíneas tendrán que invertir dinero en medidas para reducir el dióxido de carbono en otras partes para compensar el exceso de emisiones.



Insiste en que veto del 737 MAX está en manos de reguladores



La IATA insistió hoy, en el marco de la 75 Asamblea General del Organismo celebrada en Seúl, en que levantar el veto que pesa sobre 737 MAX de Boeing depende ahora enteramente de los reguladores.



"No es asunto nuestro. Es asunto de los reguladores y queremos dejárselo a ellos", dijo en rueda de prensa Akbar Al Baker, consejero delegado de Qatar Airways en condición de actual presidente de la junta directiva de IATA, cuando se le preguntó por el impacto sobre el sector que han tenido los problemas con este modelo.



Dos accidentes del 737 MAX en octubre y marzo que dejaron 346 muertos llevaron a las autoridades aéreas a suspender en la mayor parte del mundo las operaciones de este aparato, que tras las revisiones hechas por Boeing y a la espera de nueva certificación regulatoria podría comenzar a volar como pronto en agosto.



"El asunto está bajo investigación y tenemos absoluta confianza en los reguladores, tanto en FAA (la Administración de Aviación Federal de Estados Unidos) como en su programa IASA (que la FAA usa para coordinar estándares de seguridad con otros reguladores nacionales), y al mismo tiempo plena confianza en Boeing y en su cooperación con la investigación", añadió Baker.



El presidente de la junta directiva de IATA afirmó a su vez que el organismo no se está tomando "a la ligera" el daño económico provocado por los accidentes y el veto, y apuntó a que una vez que se publiquen todos los informes y hallazgos del caso habrá una idea más clara sobre el impacto que va generar en última instancia.



De los 290 miembros de IATA, una treintena ha recibido ya parte de los pedidos (376 de un total de más de 5 mil unidades) del 737 MAX realizados hasta la fecha.



"Preferimos no seguir hablando sobre este tema. Creemos que hay otros desafíos que encara la aviación. Cuando se da algún información positiva sobre el MAX no se está comunicando, la prensa se centra en los detalles sensacionalistas", advirtió a su vez Baker.



Preguntado por la posibilidad de que se plantee próximamente una demanda conjunta para pedir compensaciones para las aerolíneas afectadas por el modelo de Boeing, el consejero delegado y director general de IATA, Alexandre de Juniac, descartó la existencia de planes al respecto.



De Juniac recordó que de aquí a entre cinco y siete semanas habrá una reunión entre operadores, reguladores y fabricantes de aeronaves para hablar sobre el controvertido aparato.



"El objetivo (de la reunión) es dar con un alineamiento y una transparencia en cuanto a lo que se necesita hacer para que el avión vuelva a operar en las mejores condiciones posibles para todos. La posibilidad de hablar de compensaciones está fuera de ámbito", explicó