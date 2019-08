Advierten por riesgos de ley 'antifacturera'

Ciudad de México— Aunque apoyan la “mano dura” contra grupos que venden facturas falsas, especialistas alertan contra una iniciativa de ley que combatiría ese delito, pues castigaría igual a delincuentes y empresas inocentes.

El pasado 14 de agosto el Senado dictaminó una reforma promovida por los partidos Morena, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano a los Artículos 108 y 109 del Código Fiscal Federal relativos a la defraudación fiscal para sancionar esa práctica con cárcel de oficio, es decir, sin una demanda de la autoridad de por medio.

Pablo Mendoza, presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), advirtió que con los cambios, de ser ratificados, una empresa sería sancionada con la misma severidad que un “facturero” aun cuando no hubiera actuado de mala fe y haya sido víctima de un tercero.

“No es posible que el dueño de un negocio deba ir al domicilio de cada proveedor para verificar que es el que aparece en cada una de las facturas, pues la reforma genera en ese sentido inseguridad jurídica”, criticó Ricardo Cervantes Vargas, expresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas y socio del Despacho Chevez Ruiz Zamarripa.

Rodolfo Félix Cárdenas, exprocurador de Justicia del Distrito Federal, consideró que si esta iniciativa es aprobada podría generar “amparos en cascada”.

En tanto, la senadora priista Nuvia Mayorga advirtió que es fundamental cuidar que el tema de defraudación fiscal no se confunda con uno de seguridad nacional, a efecto de no caer en “terrorismo fiscal”.