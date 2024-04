Advierten peligro de armadoras chinas

Ciudad Juárez.- El gobierno de México debe poner más restricciones a las armadoras chinas de vehículos, ya que de lo contrario acabarán con el mercado mexicano, señaló Jesús Manuel Salayandía Lara, consejero de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) a nivel nacional.

La ola de empresas automotrices de China que se están instalando en el país ha levantado preocupaciones en Estados Unidos. En noviembre pasado, a través de una carta dirigida a la Representante Comercial, Katherine Tai, legisladores estadounidenses advirtieron que China está preparándose para inundar el mercado estadounidense y el global con autos, particularmente vehículos eléctricos, cuya producción supone desventajas a sus competidores.

Sin embargo, economistas mexicanos han señalado que este tipo de unidades se venden en Estados Unidos como si fueran mexicanos bajo los beneficios del Tratado de Libre Comercio.

“Tienen que poner candados más en México para que eso no suceda y que realmente se apoye al productor mexicano, que se desarrolle el mexicano, no queremos este tipo de inversiones, que haya más proveedores mexicanos haciendo balatas, rines, arneses, eso es lo que necesitamos”, enfatizó.

Dijo además que el hecho de que se inunde el país de agencias de vehículos chinos, obliga a las otras marcas a bajar sus costos ante la competencia que representan estas unidades que son más baratas.

“China le está dando en la torre a México, porque ¿qué se queda en México? Se pagan los salarios y los impuestos, pero no está generando riqueza, tiene que haber productores mexicanos, ese es el nacionalismo, no lo que habla el presidente Andrés Manuel López Obrador, el nacionalismo es tener productos mexicanos, no maquilas, porque las maquilas son gringas o asiáticas o de donde sean”, insistió.