Advierten peligro de aguinaldo al doble

La modificación de la Ley Federal del Trabajo para aumentar de 15 a 30 días de salario el pago del aguinaldo, la cual fue aprobada el pasado miércoles en comisiones en el Senado de la República, podría desincentivar a los patrones y a los emprendedores ante el hecho de que aumenta su carga económica, consideró Norberto López Garza, abogado empresarial y preidente de la Barra y Colegio de Abogados Constituyentes del 17.

Enfatizó que para los abogados organizados es positivo todo lo que favorezca al trabajador razonadamente, pero han escuchado también las voces de los empresarios, quienes prevén la reducción de contratación de personal o, en todo caso, que un trabajador lleve a cabo lo que pudieran hacer dos o hasta tres dentro del horario legal o incluso pagando horario extraordinario.

Temen que opten por el sector informal

“Estamos conscientes de lo difícil que ha sido para los empresarios de todos los ramos del sector productivo pagar un salario digno, las altas cuotas del Seguro Social y demás prestaciones laborales. A nosotros nos preocupa que este tema termine por desincentivar a los patrones y a quienes desean emprender y a sabiendas de tanta carga económica en su conjunto prefieran optar por el sector informal”, mencionó.

Por su parte, Jesús Manuel Salayandía Lara, consejero de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), consideró que aunque aún faltan varias etapas para que sea un hecho y se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF), cuando ya está así de avanzada la modificación a la ley, es casi un hecho.

Compañías no están preparadas, señalan

“La gran preocupación es que muchas empresas no están preparadas. Ahorita las empresas apenas están sobreviviendo, no tienen dinero… una cosa era antes, cuando se percibía que al tener una empresa ya eras pudiente, pero las empresas están muy lastimadas, ahorita no son productivas y competitivas”, enfatizó Salayandía Lara.

Advirtió que si se llega a aprobar el aguinaldo al doble, como ejemplo, una empresa que tiene 100 empleados con salario diario ante el IMSS de 651.91 pesos, quiere decir que pagará un millón 955 mil 730 pesos sólo de esta prestación a finales del año.

mgonzalez@redaccion.diario.com.mx