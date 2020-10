Advierten menor inversión con alza de espectro

Archivo/Agencia Reforma / Antena de telecomunicaciones

Ciudad de México— El aumento de 6.5 por ciento, para 2021, en el costo de las bandas de 800 y 850 Megahertz (MHz) para operadores móviles podría ahuyentar la inversión y tener afectaciones en las tarifas que pagan los usuarios por los servicios móviles, aseguraron expertos.

La Cámara de Diputados aprobó el pasado martes el incremento; no obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) proponía un alza de 56.48 por ciento en la Ley Federal de Derechos para 2021.

“Lejos de escuchar a los especialistas, en lugar de reducir, están haciendo este aumento. Todavía queda un pequeño incremento, vamos en sentido contrario, deberíamos estar reduciendo los derechos y no se está entendiendo.

“Creo que gran parte del problema es que no tenemos una estrategia digital nacional. No hay congruencia, no hay colaboración porque no hay una estrategia digital nacional. Hay una mala interpretación del papel que deben tener los derechos”, advirtió María Elena Estavillo, excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).

Por su parte José Luis Peralta, excomisionado de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones de México (Cofetel), comentó que el espectro radioeléctrico debería ser excluido de la Ley Federal de Derechos, pues su precio se fija a través de subastas.

Actualmente, en México, el 12 por ciento de los ingresos de los operadores son destinados al pago del espectro, según datos de la organización de operadores móviles GSMA. Este porcentaje es el doble de lo que los operadores de países como Estados Unidos destinan por el pago de derechos de una cantidad mayor de espectro.

Lucas Galitto, director de política pública de GSMA, advirtió que los costos del espectro no deben ser pensados con fines recaudatorios exclusivamente, deben están encaminados a propiciar la inversión en infraestructura para la inclusión digital.