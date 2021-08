Advierten escasez de gas LP

La fijación de un “tope” en el precio de gas LP, así como la incursión del Gobierno en la distribución del mismo, provocaría que empresas distribuidoras en el estado no sólo disminuyan su venta hasta casi llegar a números rojos, sino que además las obligaría a reducir costos, disminuyendo la cantidad de unidades y estaciones que prestan el servicio, refirió personal de una empresa gasera que pidió el anonimato.

De acuerdo con la compañía, la decisión de fijar un precio máximo orilla a que algunas firmas trabajen sin utilidad y a que varias registren pérdidas.

Lo anterior debido a que “las autoridades nunca consideraron temas como el transporte, ni las distancias”, según se explicó; “a diferencia del centro y sur del país, donde se manejan comisionados, aquí en el norte las empresas cuentan con sus propios choferes y pipas”.

Ante la posibilidad de realizar un paro laboral, como ha ocurrido en Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Querétaro e Hidalgo, afectando al menos a 38 mil pipas y camiones de reparto, en el estado de Chihuahua no parece ser una alternativa.

“La política de la empresa no es de hacer paros, antes que nada está la ciudadanía, esperamos que esto no dure mucho porque ya se acerca la temporada invernal y hay mucho movimiento del producto, pero sí podríamos recortar el servicio para eficientar costos, es decir, reducir algunas pipas y hacer ajustes en las estaciones, por lo que ya no podríamos dar un servicio de primera”, explicó la gasera.

La compañía entrevistada cuenta con cerca de 20 camiones repartidores de cilindros a domicilio y 40 estaciones de servicio sólo en esta frontera, mientras que en la ciudad de Chihuahua son alrededor de 16 pipas y 36 zonas de recarga, mismas que se verían afectadas, al igual que el resto de sus operaciones en Casas Grandes, Meoqui y Cuauhtémoc.

Isaac Leobardo Sánchez Juárez, responsable del laboratorio de Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), explicó que la medida es inadecuada, ya que es el mercado el que debe determinar el precio.

“Cuando un Gobierno busca intervenir, como en este caso, siempre lo hace mal, lo que provoca una escasez del producto. Históricamente así ha ocurrido, por lo que pretender crear una empresa pública para la distribución de gas LP no va a funcionar”, comentó.

En medio de la incertidumbre por los paros nacionales y las advertencias por desabasto, la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, afirmó a través de su cuenta de Twitter que “hay suficiente gas para abastecer todo el consumo que se requiere en el país. No hay escasez ni falta del energético en el territorio nacional”.

