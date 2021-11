Advierte Urzúa 'gran peligro' por reforma eléctrica

Ciudad de México.- El exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, advirtió que la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador es el mayor peligro que hoy enfrenta México y representaría el más grande error del actual sexenio.

Durante una reunión privada con la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, aseguró que las inversiones que actualmente recibe el país son inferiores a las que debería tener y que de aprobar la reforma del Ejecutivo federal en sus términos, éstas podrían reducirse aún más.

Urzúa confió en que la iniciativa presidencial será modificada, porque desde su punto de vista, el Gobierno federal sabe que se pasó con dicha propuesta.

"Desgraciadamente la inversión privada no es lo que deberíamos tener y esto va a ser, si no la puntilla, si va a ser un fuerte, y va a detener aún más la inversión que tanto necesitamos. Yo espero que no se concrete, supongo que, la verdad no sé, yo tengo muchas esperanzas de que no se va a concretar.

"Y si se concreta, bueno, ciertamente yo creo que hasta el propio Gobierno siente que se pasó y va a haber una serie de cambios en la contrarreforma, pero bueno, esperemos que no se dé. Este es el gran peligro que enfrenta México, al menos en mi punto de vista, que enfrenta México ya", afirmó.

De acuerdo con asistentes al encuentro, Urzúa dijo que la reforma eléctrica sería el error más grande de todo el sexenio por los efectos en el corto, mediano y largo plazo.

El exfuncionario señaló que el Gobierno está subestimando lo que puede pasar con el rechazo a las energías limpias y reiteró que de aprobarse, la propuesta tendría un fuerte impacto ambiental, ocasionaría un largo y costoso proceso legal por las indemnizaciones que se tendrían que cubrir, y todo esto por defender a una paraestatal que no tiene ni los recursos ni la eficiencia para asegurar el suministro eléctrico en todo el País.

El coordinador de MC, Jorge Álvarez Máynez, informó a través de sus redes sociales que durante la reunión hablaron ampliamente de lo que llamó "la reforma eléctrica de Bartlett".

Señaló que durante el encuentro que tuvo con quien calificó como su maestro, ambos coincidieron en que la propuesta que busca ampliar del 38 al 54 por ciento la participación de la CFE en el mercado eléctrico nacional y cancelar los contratos otorgados a privados, es el mayor riesgo que actualmente enfrenta México.

"Tuve el honor de saludar y charlar con mi maestro, el Dr. Carlos Urzúa. Comentamos ampliamente la Reforma Eléctrica de Bartlett y ambos coincidimos en una cosa: es el mayor riesgo que enfrenta nuestro país. Estaremos a la altura para defender con todo el futuro de México", indicó.

En 2019, Carlos Urzúa renunció al cargo de secretario de Hacienda por discrepancias en materia económica y por la imposición de personajes sin conocimientos en materia de hacienda pública, en referencia a Alfonso Romo, entonces jefe de la Ofician de Presidencia y quien también renunció en diciembre de 2020.

De acuerdo con su carta de renuncia, la actual Administración tomó decisiones de política pública sin sustento.