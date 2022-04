Advierte Profeco sobre adquisición de boletos para Qatar 2022

Chihuahua, Chih.- Ante la gran popularidad que representa la Copa Mundial de la FIFATM y clasificación al torneo por parte de la Selección Nacional de México de futbol, la Profeco advirtió de un aumento en la oferta de paquetes de viajes que incluyen boletos para los partidos por lo que a fin de que los consumidores hagan una compra segura, que los mismos solo podrán adquirirse por los usuarios finales y por medio de los siguientes canales autorizados: Directamente en FIFA.com – únicamente los consumidores podrán adquirir boletos para los partidos categoría regular.

Ninguna agencia de viaje o entidad comercial alguna podrá incluir dentro de sus paquetes de viajes estos boletos. Con MATCH Hospitality y/o sus agentes autorizados a nivel global. Únicamente los consumidores podrán adquirir boletos para los partidos en categoría Hospitality con la empresa MATCH Hospitality quien tiene los derechos exclusivos y a nivel global del Programa de Hospitality de la FIFA.

En México, solo pueden comercializar paquetes los agentes MATCH Hospitality Mexico (Zest Events), Lusso Travel y Mundomex.

Por lo anterior, aun cuando existan entidades que hayan comprado los boletos para los partidos por medio de los canales autorizados mencionados arriba, ninguna entidad podrá ofertar o promocionar paquetes con dichos boletos a los consumidores.

MATCH Hospitality y la FIFA ha reportado a la Profeco y a las autoridades correspondientes que diversos proveedores se encuentran promocionando en México supuestos paquetes que incluyen vuelos, hospedaje y boletos para los partidos para los cuales no tienen autorización de hacerlo.

Algunas de las empresas detectadas son: Nevada Tours; Kalinka Tours; Global Entertainment Mexico (GE México); Alpez Travel; Tours Irapuato; Just Travelling Travel Services; Eight Tours. Asimismo All in One Travel; Destinos Maya; Viajes al Mundial (Pachbe Mexico); Mangat Atelier; Mexicotur; Deportours; Atayan Viajes; Y PlugMe Travel Score Hospitality.

En ese sentido, la Profeco recomienda a los consumidores adquirir los boletos únicamente por los medios autorizados para evitar posibles fraudes y riesgos durante su viaje a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022TM.

La Profeco reitera su función de proteger a los consumidores de la publicidad engañosa y abusiva, así como en las transacciones efectuadas a través de medios

convencionales y electrónicos; además de vigilar el respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones del consumo.