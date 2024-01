Advierte Profeco por publicidad engañosa

Ciudad Juárez.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió sobre la presencia de publicidad engañosa en los comercios que ofrecen descuentos, meses sin intereses y productos al 2x1.

Como consecuencia de la cuesta de enero, el bolsillo de cientos de mexicanos se encuentra en mal estado, por tal motivo, existen comercios que, a través de estrategias publicitarias poco éticas, logran estafar a los consumidores más necesitados.

El artículo 32 de la Ley Federal del Consumidor se refiere a la publicidad engañosa como:” aquella que refiere características o información relacionada con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a errores o confusiones por la manera inexacta, falsa o exagerada en la que se presenta”.

Existen dos tipos de publicidad engañosa: por acción y omisión. La primera, y quizá más grave, se refiera a aquellos anuncios en los que se reportan características completamente erróneas o que no corresponden al producto anunciado, esta puede encontrarse en ofertas, precios, tamaño o características del producto.

Mientras que la publicidad engañosa por omisión es aquella que no brinda la suficiente información para que el consumidor pueda tomar la decisión adecuada. Ejemplos de esta publicidad pueden encontrarse en hoteles sin ubicación, “precios accesibles”, ofertas no anunciadas, etc.

En caso de ser víctima de publicidad engañosa, la procuraduría invitó a los consumidores a colocar una queja en la línea telefónica 01-800-468-8722, o mandar un mensaje al correo electrónico comportamientocomercial@profeco.gob.mx.