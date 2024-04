Advierte BBVA riesgos si Infonavit construye vivienda

Ciudad de México.- BBVA México advirtió que la iniciativa de reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la cual busca que dicho organismo construya y rente inmuebles, significaría riesgos de que dichas actividades sean sujetas a criterios políticos.

Carlos Serrano, economista jefe de la institución bancaria, consideró que actualmente no hay una falla en el mercado en particular que justifique que organismos como el Infonavit intervengan en el mercado de construcción de vivienda, por lo que opinó que deberían enfocarse en atender a la población que no puede acceder a créditos hipotecarios.

"No entendemos del todo la lógica. Creemos que hoy tenemos un mercado de construcción en México en donde las empresas constructoras han evolucionado de una forma significativa viendo la demanda", comentó.

En conferencia, enfatizó que poner la edificación de casas en manos de instituciones como el Infonavit se corre el riesgo de que decisiones, por ejemplo, de dónde construir, sean sujetas a criterios políticos y no necesariamente en donde esté la demanda real de las familias.

Agregó que otro riesgo que se correría es que las tareas de construcción podrían distraer al Instituto de sus tareas fundamentales.

Samuel Vázquez, economista principal de BBVA México, planteó que el objetivo de organismos como el Infonavit no es darle una viviendas a los derechohabientes, sino ayudarlos a que puedan acceder a ellas a través del fondeo de recursos que son propios de los trabajadores.

"Ese es el papel que deben de estar cubriendo, y además hay alternativas que no implican costos fiscales. Por ejemplo, la cobertura que hacía Sociedad Hipotecaria Federal para fomentar la oferta", apuntó.

Señaló que el potencial de la vivienda de interés social es muy alto, por lo que hay que incentivar a los constructores a través de mayor acceso a recursos y tierra a obtener permisos de manera más ágil.