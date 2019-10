Advierte banca impacto por cambio fiscal

Ciudad de México— Los cambios aprobados en la ley de ingresos afectarán a los inversionistas, debido al incremento del impuesto al ahorro y a que las empresas no podrán deducir intereses cuando realicen una emisión de capitales en el mercado de deuda, aseguró Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

Entrevistado luego de participar en el encuentro Fincluye, organizado por Citibanamex, Niño de Rivera expuso que el impuesto al ahorro subió de 0.46 por ciento en 2017 a 1.04 por ciento en 2018 y que para 2020 subirá a 1.46 por ciento.

Indicó que los ahorradores que perciben menos de 400 mil pesos al año, que no presentan declaración de impuestos y que tienen cuentas de inversión serán afectados con este impuesto.

“Esto es muy desafortunado porque en los últimos dos años el impuesto al ahorro ha crecido 320 por ciento”, mencionó.

Aseveró que es un tema relevante porque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no aumentaría impuestos.

Por otra parte, el banquero fue cuestionado sobre la propuestas de los bancos de disminuir a tres años el período de retención de intereses; hasta ahora es de 10.

“Ahí lo delicado es que no metieron en la exclusión la deuda emitida entre el gran público inversionista, la deuda emitida en mercados reconocidos y la deuda bancaria de las personas, esa es un tema relevante que va a tener un impacto para el inversionista”, señaló.

El banquero declaró que será difícil cambiar esta regla y que impactará en la inversión.