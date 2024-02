Adobe integra IA generativa en su software de PDF

Agencia Reforma | Adobe nombró a su herramienta AI Assistant in Acrobat o Asistente de IA en Acrobat, un motor conversacional generativo Agencia Reforma | Adobe nombró a su herramienta AI Assistant in Acrobat o Asistente de IA en Acrobat, un motor conversacional generativo Agencia Reforma | Adobe nombró a su herramienta AI Assistant in Acrobat o Asistente de IA en Acrobat, un motor conversacional generativo

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Ciudad de México.- La expansión de la Inteligencia Artificial Generativa sigue su curso en 2024. La batalla por la innovación girará alrededor de esta tecnología y las empresas de tecnología apuran sus anuncios. El más reciente luchador en presentar un nuevo producto es Adobe, quien reveló una IA Generativa que se sumará a sus software de PDF para 'hablar con tus documentos'. Adobe nombró a su herramienta AI Assistant in Acrobat o Asistente de IA en Acrobat, un motor conversacional generativo que emplea aprendizaje automático para resumir archivos y obedecer órdenes del usuario en Adobe Acrobat y Adobe Acrobat Reader. El asistente será capaz de analizar un archivo para responder preguntas sobre él y mostrar las claves del texto. La aplicación citará las fuentes, dentro del documento, para transparentar de donde obtuvo la información y es capaz de crear enlaces al apartado específico del escrito. "AI Assistant está llevando la IA generativa a las masas, desbloqueando nuevo valor a partir de la información contenida en los aproximadamente 3 billones de PDF que hay en el mundo", presumió Adobe en un comunicado. El objetivo es que el chatbot reduzca las tareas relacionadas con lectura de textos masivos, como ayudar a los estudiantes a encontrar rápidamente información para proyectos de investigación o resumir grandes informes en resúmenes breves para correos electrónicos, reuniones y presentaciones en entornos empresariales. Esto levanta suspicacias por el uso de los datos, sobre todo los relativos a información confidencial sobre propiedades intelectuales. Al respecto, Adobe mencionó que esta solución suma protección de grado empresarial para controlar el manejo de datos. Agregó que su enfoque sobre los modelos grandes de lenguaje (LLM) es agnóstico y prohíbe que los LLM de terceros se entrenen con datos de clientes de Adobe. AI Assistant está disponible en su versión beta para clientes de Acrobat con planes de suscripción Standard, Pro y Teams, tanto en un programa de escritorio como en web sin coste adicional. La IA entre espinas El 21 de marzo de 2023, Adobe presentó Sensei GenAI, un servicio de IA en Adobe Cloud que incluye los LLM desarrollados por Adobe y el servicio Azure OpenAI. Esta herramienta tiene como objetivo permitir a las marcas generar y modificar experiencias basadas en texto aprovechando LLMs incluidos ChatGPT a través del servicio Microsoft Azure OpenAI. Ese mismo mes anunció Firefly, una batería de herramientas enfocadas en el diseño y la creación de imágenes a texto en sus productos como Photoshop e Ilustrador. Según un reporte de Bloomberg, Adobe paga alrededor de 6 céntimos de dólar por foto para entrenamiento de sus IA. Adobe extrae imágenes de su biblioteca de Stock, pero muchos colaboradores de este recopilatorio no sabían que habían aceptado entrenar un modelo. "Las ganancias eran buenas, pero seguían pareciendo una miseria comparadas con la pérdida potencial de trabajo que podría suponer la IA", de acuerdo con la información escrita por los periodistas Austin Carr y Brody Ford. PUBLICIDAD