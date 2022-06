Acusa la IP ‘desastre’ en el SAT

Chihuahua.— Ante el “desastre” que tiene el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para conceder citas y atender a los contribuyentes y obtener su Constancia de Situación Fiscal o hacer otros trámites, es necesario que la autoridad conceda una prórroga para cumplir con este requisito.

Lo anterior lo señaló ayer Luis Carlos Ramírez Chávez, socio director de “Accentt Consulting” y miembro de la Comisión Nacional de Asuntos Tributarios de la Coparmex, quien planteó que el caso del SAT es una “antítesis”: por un lado aprietan, pero luego no atienden “y obligan a lo imposible porque no dan cita”.

PUBLICIDAD

Indicó que para la constancia de los trabajadores hay un agente especial y se podía llegar sin cita, pero se necesita estar todo el día.

Precisó que para realizar otros trámites ante el SAT sigue siendo un caos, el tema de las citas. El socio director de “Accentt Consulting” indicó que, al no poder obtener la constancia, pierde el trabajador porque corre el riesgo de no poder cobrar su sueldo, pero también la empresa ya que si no tiene el nuevo registro fiscal de sus empleados no puede deducir de impuestos la nómina.

Informó que entre otros requisitos que tiene la constancia de Situación Fiscal ahora se comprueba el domicilio de cada trabajador, entre otros datos, lo que hace necesario que cada uno obtenga ese documento y lo presente ante su empleador.

Anteriormente, la empresa optaba por dar de alta de forma masiva a sus trabajadores y hasta le podían poner el domicilio fiscal de la empresa, pero el trabajador podía luego ir a trabajar a uno u otras empresas, pasaban los años y resulta ser que todavía tenía el mismo domicilio cuando empezó a laborar.

Los patrones han estado solicitando esa constancia a sus trabajadores porque es el único documento fidedigno con el cual pueden tomar exactamente el domicilio que tiene el colaborador.

Al no tener la Constancia de Situación Fiscal de todos sus trabajadores, los empleadores se pueden ver perjudicados porque no podrían deducir de impuestos su nómina.

El director de “Accentt Consulting” y miembro de la Comisión Nacional de Asuntos Tributarios de la Coparmex dijo que entonces se puede ver como necesario que el SAT abra un período de prórroga para poder cumplir con este requisito.

No obstante, dijo que no se puede desechar el que la autoridad no extienda el plazo y se haga de la “vista gorda” y sea que hasta el 2023 empiece a objetar a aquellos que no tengan el CDFI correcto.

Luis Carlos Ramírez dijo que no se puede descartar que finalmente el SAT abra un período de prórroga para conseguir la constancia, ya que el proceso para conseguir citas o de atención personalizada “es un desastre”.

En tanto, el SAT precisó que si la persona está contratada por sueldos y salarios, si no han proporcionado la información de su domicilio fiscal y su nombre, no tienen por qué verse afectados pues la emisión de la factura de nómina es independiente de la obligación laboral que tienen los empleadores de pagar el salario a su trabajador.