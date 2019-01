Acusa EU a Huawei de robo y fraude

Nueva York— El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos criminales contra Huawei Technologies Co Ltd, el mayor fabricante de teléfonos en China, alegando el robo de secretos comerciales de un rival estadounidense y que cometió fraude bancario al violar sanciones al hacer negocios con Irán.

Huawei ha sido objeto de una amplia represión en Estados Unidos, incluidas las denuncias de que vendió equipos de telecomunicaciones que podrían ser utilizados por el Partido Comunista de China para espiar. Los cargos presentados este lunes también marcan una escalada de tensiones entre las dos economías más grandes del mundo, que están sumidas en una guerra comercial que ha afectado a los mercados.

En una acusación de 13 cargos en Brooklyn, Nueva York, el gobierno alegó que Huawei, dos compañías afiliadas y su director financiero, cometieron fraude y conspiración en relación con acuerdos en Irán.

Una acusación de 10 cargos en el estado de Washington demandó a la compañía por robar secretos comerciales de T-Mobile USA Inc. y de ofrecer bonos a los empleados que lograron obtener tecnología de sus rivales.

T-Mobile USA Inc. demandó a Huawei y su unidad con sede en Estados Unidos, Huawei Device USA Inc., en 2014, y tres años después, un jurado federal en Seattle encontró a Huawei responsable por incumplimiento de contrato y malversación de secretos comerciales. Una persona familiarizada con el caso dijo que las reclamaciones de T-Mobile con respecto al robo de su tecnología llamaron la atención de las autoridades federales en el Distrito Oeste de Washington.

T-Mobile señaló que Huawei envió a sus ingenieros a las instalaciones de T-Mobile en Bellevue, Washington, para ver un robot, llamado "Tappy", que simula el uso de teléfonos inteligentes. T-Mobile indicó en su demanda que Huawei pudo usar partes robadas del robot para "desarrollar, mejorar y solucionar problemas de su propio robot".