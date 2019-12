Acusa CTM a Federación de aceptar injerencia

Chihuahua— La conformación de paneles laborales aceptados en el modificatorio del T-MEC, no es más que el Gobierno federal aceptó una injerencia en la autonomía y vida sindical de la nación por parte de Estados Unidos y Canadá, señaló ayer el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, Jorge Doroteo Zapata García.

Indicó que los mismos funcionarios federales hablan de que se podrá generar controversias internacionales y revisión del proceso de elección de dirigentes sindicales y ver si se apegan a las reformas laborales.

Rechazó la posibilidad de que México pueda hacer lo propio en esos países como afirma el canciller Marcelo Ebrad y otras autoridades federales, “ni siquiera nos dejarían acercarnos a la frontera”.

Zapata García dijo que las revisiones de los sindicatos y las empresas nacionales por parte de inspectores de Estados Unidos y Canadá, son imposiciones que se le hicieron a México, y el trasfondo es hacer que no vengan más empresas a dar trabajo a este país.

Dijo que aunque México tiene un sistema salarial muy diferente al de Estados Unidos y Canadá, comenzando por el hecho de que aquí se paga en pesos y no en dólares, ahora se exige que se pague a los trabajadores del sector automotriz al menos 16 dólares por hora y que el contenido de insumos sea del 75 por ciento de la región.

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, subrayó que con esas condiciones, ya no vendrán más empresas a México.

Informó que hasta ahora no se sabe bien cómo van a operar los paneles laborales, ya que lo dicho hasta ahora es que se convocarán cuando haya presunción de que no hubo democracia sindical o no se cumple con la reforma laboral.

Jorge Doroteo Zapata subrayó que en realidad lo que se busca con estas modalidades de inspección es destruir los sindicatos en México.

Informó que hay muchas cosas que no están bien definidas, ya que se habla de que los paneles laborales estarán integrados por representantes de los tres gobiernos para dirimir las controversias, así como que en todos los consulados se dispondrá de una nueva figura de “agregado laboral” que atendería las inquietudes a dirimir.

El líder sindical dijo que no está claro como es que los extranjeros quieren venir a verificar el cumplimiento de las reformas laborales, cuando éstas tienen diversos artículos transitorios proyectados a diversos tiempos.

Indicó que en este momento no se aplican las reformas a los estatutos de los contratos colectivos, ya que se tiene hasta el 26 de diciembre.

Sin embargo, “hay algunos cambios que entrarán en vigor dentro de tres años, por lo que si los estadounidenses y canadienses quieren revisar, lo tendrían que hacer hasta en ese tiempo”.

Al retomar el caso de la injerencia sindical, el dirigente de la CTM, agregó que desde la expedición de las leyes secundarias de la Ley Federal del Trabajo y Previsión Social, se dejo de lado la autonomía sindical y la facultad que tienen todos los integrantes de un sindicato de decidir dentro de su autonomía, la forma de elegir a sus dirigentes y representantes para revisiones contractuales.

Observó que hasta ahora no se estipula en ningún lado que se deba elegir a los representantes a través del voto libre y directo.

Finalmente indicó que tan es así, que no se ejerció el voto libre y directo cuando acabaron con el sistema de transporte Lerdo-Torreón y se resolvió lo del Aeropuerto de la Ciudad de México.