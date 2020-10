Acusa CFE que Iberdrola debe 10 mmdp en contratos

Ciudad de México— El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, manifestó que Iberdrola debe a la empresa estatal la cantidad de 10 mil millones de pesos en los contratos de generación de energía.

Acusó que esa empresa, entre otras, que no están cumpliendo con los contratos sobre la cantidad de energía que deben entregar a la CFE y exigen que se les pague el 100 por ciento.

Bartlett se refiere a los cargos que paga a la iniciativa privada que construyó centrales para uso exclusivo de la CFE, en las que la empresa estatal debe cubrir un cargo fijo, para tener disponible la central en el momento en que se requiera y un cargo variable, por la energía entregada.

"De Iberdrola van 10 mil millones de pesos que les pagamos y que no nos dan de electricidad", denunció el funcionario en comparecencia ante diputados.

Dijo que el Gobierno federal ya no aceptará más abusos de los generadores independientes de energía, a quienes se les paga el 100 por ciento y sólo cubren el 30 o 40 por ciento de lo pactado.

"Resulta que ya no le dan el 100 por ciento a la CFE. Los despachos de energía son de 30 y 40 por ciento y les tenemos que pagar el 100 por ciento y este es el pequeño detalle, que hacen que sean leoninos esos contratos.

"Esas son las circunstancias de la reforma energética que no podemos aceptar. Como Iberdrola, como ya les platicamos, no queremos que se vayan, queremos que no nos explote como a nadie, que explote a la CFE que es la empresa nacional del pueblo de México", manifestó.

Al responder a una pregunta del diputado del PRI y ex director de la CFE, Enrique Ochoa, sobre el tipo de inversión de la iniciativa privada que quisiera la Comisión en México, Bartlett respondió que una en la que no haya abusos.

Manifestó que a los productores independientes de energía se les propuso la revisión de sus contratos a partir de que no entregan la energía que corresponde por los pagos otorgados.

Señaló que si va a pagar el 100 por ciento, que sea por todo el monto contratado.

"Hemos dicho 'queremos llegar a un arreglo para que te pague lo que me das'. No les gusta sacrificar privilegios exorbitantes como esto. Esos no son contratos, son abusos", señaló ante legisladores de la Comisión de Energía.

Acusó que la empresa fue a España a quejarse de que no se respetan los contratos firmados, pero México lo único que quiere, expresó, es que se entregue el producto pactado.

"No estamos en contra de la empresa, sí (estamos en contra) que nos cobren por una electricidad que no nos dan. Por eso Iberdrola no quiere revisar contratos, claro que estaban muy bien", declaró.

Manifestó que el Gobierno no está en contra de que esté la iniciativa privada, porque considera que la CFE tenga el 54 por ciento de la producción.

Lo que se quiere es que haya contratos más justos, expuso.

"Sí queremos que se quede Iberdrola, los queremos mucho, pero vamos a tener un pago que corresponda con la electricidad que nos da", sostuvo.