Activa juarense ‘uber’ para perros

Un servicio de uber para perros se ofrece por parte de Taxipet para llevar a las mascotas al veterinario, a estéticas, a la casa, al aeropuerto, a algún puente internacional o cualquier otro lugar que sea necesario.

La modalidad para mascotas tanto domésticas como de entrenamiento la ofrece Christian Gómez, instructor certificado de perros.

Explicó que se trata de una iniciativa que surgió hace un año, cuando trabajando en su local se dio cuenta que muchas personas no llevaban a sus animales al veterinario, a vacunarlos o a bañarlos por la falta de tiempo, por lo que decidió comenzar con este servicio.

“Con Uber batallas porque unos no aceptan mascotas y otros sí lo hacen pero te cobran si el perro se vomita o deja pelos y con nosotros no hay ese riesgo”, apuntó.

En una camioneta Renault Kangoo se acondicionó el espacio para meter desde chihuahuas hasta san bernardos de 90 kilos.

El único requisito que se pide a los dueños es que en el caso de perros agresivos, les pongan un bozal para evitar mordeduras.

La tarifa base es de 250 pesos en el área que comprende desde plaza Sendero hasta el Centro y del bulevar Juan Pablo II a la avenida Teófilo Borunda, aunque también hay traslados hasta el suroriente, norponiente y cualquier otra parte de la ciudad. El precio se incrementa si es viaje redondo.

El servicio está disponible de lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 5:30 de la tarde.

Christian puede ser contactado a través de la página de Facebook Taxipet Juárez o bien al celular 656-194-14-05.