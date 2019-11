Acota ABM apoyo a fisco en facturas

Ciudad de México— “Los bancos colaborarán con el fisco mexicano para emitir la factura instantánea pero no para formalizar la economía, ya que esa es tarea del Servicio de Administración Tributaria (SAT)”, aclaró en entrevista Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

Los bancos reprogramarán las terminales de cobro de tarjetas a fin de que estas entreguen una factura inmediata, que consistirá en un ticket con un código QR donde se incluirá la información fiscal de la venta.

“Estamos colaborando, este es un ejemplo claro, pero no colaboramos para la formalización (de la economía). Colaboramos con el SAT para servir mejor a los contribuyentes”, aclaró el también vicepresidente del Consejo de Administración de Banco Azteca.

El banquero fue cuestionado sobre las acciones adicionales que pueden hacer los bancos para impulsar la formalidad en la economía mexicana, luego de que la jefa del SAT dijo que su organismo necesita trabajar más de cerca con la banca.

En el anuncio de la emisión de facturas inmediatas, Margarita Ríos-Farjat, titular del SAT, destacó que una de las intenciones de este servicio es fortalecer de manera natural y automática la fiscalización que toda sociedad que tiende a la justicia requiere, que es trabajar más estrechamente con la banca mexicana.

¿La banca puede apoyar más a impulsar una economía formal? Se le preguntó.

“La banca no tiene forma de participar en la formalización. La formalidad como se define generalmente es un tema fiscal, la banca lo que hace es dar servicio a las personas que quieren manejar su dinero a través del sistema bancario”, mencionó.

“Tenemos obligación de generarles un RFC que verificamos con el SAT, eso es lo que hacemos; lo demás es trabajo del sistema tributario. La banca es un intermediario financiero que tiene una autorización para operar productos específicos y no dedicarse a otras tareas”, reiteró el banquero.

La emisión de las facturas instantáneas estará disponible hasta el año que entra, ya que en el primer cuatrimestre del 2020 los bancos reprogramarán la mayoría de las terminales de cobro para que puedan grabar el RFC en el chip de las tarjetas de débito y crédito de los compradores.

La velocidad del proceso de programación dependerá de cada banco. A su vez, cada banco establecerá y difundirá los canales en los que se podrá grabar el RFC en el chip, ya sea en sucursal, vía cajero automático o terminal de cobro.

Dijo que será decisión de cada banco y la velocidad con que ocurra lo determinará cada institución financiera.