Acorta programa tiempos en puentes

Como ‘muy bueno’ calificaron transportistas el nuevo programa piloto implementado por la Oficina de Adunas y Protección Fronteriza en el que el horario en Córdova-Américas se recortó tres horas para reforzar Zaragoza.

Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Asociación de Transportistas, detalló que todas las cargas alcanzaron a cruzar por ambos cruces y solamente hubo una confusión en los horarios del Puente Libre, pues aunque el nuevo horario de cierre de las exportaciones es a las dos de la tarde, la Aduana Mexicana se va media hora antes.

“Nos fue muy bien y alcanzó a cruzar todo lo que tenía que cruzar, el único inconveniente fue una confusión en el horario de cierre que hizo que algunos camiones tuvieran que regresarse a Zaragoza porque la aduana mexicana cierra media hora antes para que no se queden camiones sin cruzar”, explicó.

Hasta el viernes de la semana pasada, el horario en Córdova era de 06:00 a 17:00 horas, sin embrago, desde el lunes 20 se recorrió el cierre a las 2 de la tarde, con el objetivo de trasladar a los agentes norteamericanos al cruce de Zaragoza para agilizar el cruce de mercancías, debido a que es el que mayor capacidad tiene para ello.

El líder de los transportistas añadió que las horas que se recortaron en el Puente Libre se han visto compensado por las mañanas al momento de enviar los tráileres vacíos, pues anteriormente el trámite comenzaba hasta las 7:30 horas y desde el lunes comenzó a 06:00.

Este programa piloto en Córdova -Américas estará vigente 90 días, mientras que los sábado seguirá cerrado a las exportaciones para desviarlas por Zaragoza.

En cuanto en Zaragoza, dijo que se han visto más líneas abiertas y la presencia de más agentes, aunque no especificó cuantos.

También agregó que se trata de la tercera semana en la que las exportaciones se han regularizado y no se han quedado cargas pendientes de enviar, como sucedió a finales de marzo y durante todo el mes de abril. (Iris González / El Diario)



[email protected]