Acorrala el SAT; impide facturar

Monterrey— Cerca de 10 mil empresas en México están en riesgo de cerrar sus negocios debido a los operativos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que las acorrala con invitaciones a regularizar alguna transacción que supone fue simulada con facturas falsas, denunciaron especialistas de colegios profesionales.

Rodolfo Félix Cárdenas, experto en derecho tributario, expuso que a una cantidad indeterminada de estas empresas, el SAT ya les retiró los sellos digitales, indispensables para emitir facturas por sus ventas y continuar su operación.

“El propio SAT ya nos ha dicho que detectaron una serie de contribuyentes que están como ‘definitivos’ (usuarios de facturas falsas para simular operaciones).

“Solamente el 2 por ciento no ha aclarado (su situación) y otro 2 por ciento se ha defendido y ha ganado, por lo que una enorme mayoría de esos 10 mil sigue con el problema”.

Miguel Ángel Cantú Pérez, presidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, dijo que la Ley ‘antifactureros’, más que ir contra estos delincuentes, va en contra de todos los contribuyentes.

“Lo que se pretende es perseguir a las empresas ‘fantasmas’ o factureras, como se les conoce en el argot, pero la verdad es que van más allá de eso, porque no sólo es el tema de las factureras, no se limitó a eso, sino que quedó abierta”.

Señaló que el SAT está enviando en forma masiva cartas invitación a empresas receptoras de comprobantes fiscales supuestamente apócrifos emitidos por estas 10 mil empresas que están en su lista para que regularicen su situación de manera espontánea.

“El SAT los invita a que paguen las diferencias correspondientes y les dan un plazo para corregirse, de lo contrario van por la vía de facultades de comprobación contra el negocio y le cancelan sus sellos digitales para impedirles facturar”, explicó Marco de León Yintinping, vicepresidente de la Asociación Nacional Abogados de Empresa (Anade) de Nuevo León.

“Ya cuando el SAT los revisa ya no hay espontaneidad, pero independientemente de las multas a partir de enero van a empezar a ir por la vía penal contra todos los contribuyentes, que sin saberlo recibieron una factura procedente de estas empresas factureras”.

El Senado aprobó el 11 de septiembre reformas a diversas leyes para tipificar como organización delictuosa con prisión preventiva de oficio el delito de defraudación fiscal.

José de Jesús Gómez Cotero, experto en derecho tributario, advirtió que en enero hay la expectativa de que la ley entre en vigor, cuando sea aprobada por la Cámara de Diputados, por lo que el SAT aplicaría cárcel de oficio a cualquier delito de defraudación fiscal, con o sin facturas falsas.

“Se aplicaría la cárcel preventiva de oficio a cualquier contribuyente que obtenga un beneficio indebido en perjuicio de la Hacienda Pública, aun cuando fuera ajeno a la compra de facturas, lo cual es un exceso”.

Francisco Javier Saucedo, vicepresidente del sector empresa del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, aseguró que es un “exceso” al que han llevado la aplicación de sanciones contra contribuyentes cumplidos que pudieran incurrir en algún error u omisión.

“Para que te saquen de la lista y te devuelvan tus sellos digitales, batallas, y aunque dicen que en 30 días puedes hacer valer tu derecho, te echas un año para que te saquen, y para ese entonces la empresa está quebrada”.