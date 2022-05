Aclara BBVA depósitos

Ciudad de México.— Clientes de BBVA México reportaron que recibieron depósitos desconocidos a sus cuentas por parte del banco, los cuales se debieron a un error humano de la institución.

"¿Contexto de por qué en mi app de BBVA me agregaron más dinero y ni siquiera aparece que me hicieron alguna transferencia? No me estoy quejando pero es como encontrarse dinero en la ropa", dijo una usuaria en Twitter.

"Yo solo rezo para que BBVA no me quite los pesitos que me pusieron porque me salvaron mi semana", agregó otra.

Al respecto, BBVA informó que los depósitos correspondieron a compras realizadas previamente que no fueron cargadas a las tarjetas.

"Algunas operaciones de compra realizadas recientemente con tarjetas de débito no fueron cargadas a las respectivas cuentas y esos montos, por un error humano, fueron liberados por lo que se reflejan en las propias cuentas como saldos disponibles.

"Esta situación será normalizada en el transcurso de las próximas horas", dijo en Twitter.