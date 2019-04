Aceptan consorcios competir por Dos Bocas

Tampico— Los cuatro consorcios extranjeros que fueron invitados para participar en la licitación para la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas aceptaron realizar la obra y competir por el contrato, informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entrevistado en el aeropuerto de esta ciudad, luego de que recorrió la refinería Madero, el Mandatario señaló que ya se tuvo la respuesta afirmativa de los consorcios constructores y que ahora formulará cada uno su propuesta técnica.

"Ya contestaron las cuatro empresas que sí quieren participar y el 18 de abril se vence el plazo para recibir las propuestas de estas empresas y luego se decide de acuerdo a lo que más convenga, no solo en función del precio, del costo, sino de la calidad del trabajo y la responsabilidad para que se cumpla con el compromiso en tiempo y, también, que no se amplíe el presupuesto", dijo.

Los consorcios que fueron invitados por Pemex para participar en las obras son los consorcios Bechtel-Techint y Worley Parsons-Jacobs, así como las empresas Technip y KBR.

López Obrador recordó que para construir esta nueva refinería, que deberá estar lista en un máximo de tres años, se tiene un presupuesto de 160 mil millones de pesos y que una vez que se conozca al ganador se buscará hablar con el Gobierno del País del que proceda para que le recomiende a cumplir en tiempo y forma el contrato.

"Quiero hablar con los gobiernos de los países que tengan que ver con estas empresas, si es un país o dos países quiero hablar con los gobiernos para que nos ayuden a recomendarle a la empresa en cuestión que cumpla.

"No queremos que suceda lo de Odebrecht o de otras empresas extranjeras que no solo corrompen y dan sobornos a funcionarios sino que incumplen con los compromisos, no terminan las obras, se quedan tiradas y se afecta mucho al erario, al patrimonio nacional", dijo.

López Obrador, quien recorrió la refinería de Madero en compañía del Gobernador Francisco Cabeza de Vaca, el director de Pemex, Octavio Romero, y la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, señaló que esta planta se encuentra parada por mantenimiento y que ya se inició un proceso de rehabilitación que tendrá una inversión de 3 mil 500 millones de pesos.

"Está abandonada, está parada, no está produciendo. Se invirtieron más de dos mil millones de dólares en la famosa reconfiguración y no sirvió, se tiró el dinero o se lo robaron, para ser más claros", sostuvo.

El Mandatario dijo que en este complejo actualmente laboran 3 mil 200 trabajadores y que se contratarán a mil 500 más para realizar el trabajo de rehabilitación.

"En esta refinería vamos a invertir 3 mil 500 millones para que produzca 160 mil barriles diarios, que es lo que estamos pensando puede producir rehabilitada, no como está ahora", enfatizó.