Acelerarán a proveedores de la región

El Technology Hub en Ciudad Juárez y The Hub of Human Innovation en El Paso iniciarán con el programa The Bridge Accelerator, que tiene como fin capacitar a proveedores de la industria maquiladora, para lograr una mayor integración regional a la cadena de suministro.

Ricardo Mora, CEO de THub en Ciudad Juárez, dijo que el valor del mercado en consumo de materia prima que ofrece la industria es de 39 mil millones de dólares al año y la localidad ha logrado apenas un 2 por ciento de los requerimientos.

Comentó que The Bridge será el primer programa binacional de aceleración intensivo de 12 semanas, para desarrollar a los proveedores conforme a las demandas de la industria.

Para aplicar los interesados pueden ingresar a los portales de ambas agrupaciones, cuyo registro estará vigente hasta el 20 abril con un costo de 2 mil 500 dólares.

Entre los requisitos están que la empresa sea ya proveedora de algún servicio a producto a la industria y tengan intención de crecer sus negocios.

Es necesario también estar legalmente establecido, dominio del inglés y contar con visa, pues parte de las sesiones serán en El Paso.

Ricardo Mora mencionó que serán seleccionadas 12 empresas proveedoras de Juárez y El Paso, a las cuales se les capacitará en certificaciones, cultura de negocios, finanzas e identificación de los requerimientos de compra del sector maquilador.

Destacó que tendrán contacto con los departamentos de compra de distintas industrias. “Estaremos conectándolos y ayudándolos a crear una propuesta de valor para subir sus ventas”, refirió.