Aceleran a Pymes para vender a ‘tiburones’

Productos que iban desde tornillos, lentes y sombras hasta programas de software, soluciones de agua, servicios médicos y capacitaciones para su personal fueron ofrecidos ayer por pequeñas y medianas empresas (Pymes) a grandes corporativos.

Como parte de la culminación de la sexta generación de The Bridge Accelerator, 12 Pymes acudieron en busca de negocios con empresas como GE Healthcare, Heytronic, Johnson&Johnson, Seisa, Flex, entre otras.

Para ello se reunieron en encuentros be to be con posibles compradores, en los que durante tres minutos ofrecieron los productos y servicios que manejan.

Participantes

Las Pymes participantes fueron Ferremase Industrial, Juárez Soft Consultoría, Centro de Inteligencia Artificial, Frontier Roofting Supply, Hidrodinámica y Proyectos de Juárez, así como InSer- Instalaciones y Servicios.

También estuvieron Sombras Decorativas de México, Paso del Norte Maquinado, Herrería y Mantenimiento Industrial, Vemas Ópticas, Off Modular, y Mega Clean.

Mientras que las empresas que figuraron como ‘tiburones’ fueron Festo, Johnson Health Care, Mobile Solutions, TSK, Seisa, Price Manufacturing, Keytronic, Inventec, Johnson & Johnson, TIMS, Flex y Strattec.

Se trata de la sexta generación de The Bridge Accelerator, programa binacional que busca impulsar a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad con la intención de incrementar su participación en la cadena de suministro industrial regional.

De acuerdo con el reporte generado por el Consejo del Instituto Económico de Bay Area (Bay Area Council Economic Institute), Ciudad Juárez alberga a más de 329 compañías manufactureras que consumen más de 39 mil millones de dólares anuales en insumos, aunque menos del 5 por ciento proviene de la localidad.

Trayectoria

Omar Saucedo, representante de Microsoft Techspark en México, informó que durante 12 semanas las Pymes fueron capacitadas en temas que iban desde administrativos hasta ventas y recursos humanos para ayudarlas a crecer.

Dijo que en las ediciones anteriores han participado 65 empresas locales que ligaron ventas por más de 30 millones de dólares y generaron 350 empleos.

En cuanto a inversiones logradas, suman 1.5 millones de dólares en beneficio de las Pymes por parte de las empresas ‘tiburones’.

