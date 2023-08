Abusan comercios con comisiones por pago con tarjeta

Por una compra de un vestido con valor de mil 200 pesos, Guadalupe Meza pagó 84 pesos extras de comisión, debido a que el método que utilizó para adquirir la prenda fue con tarjeta de crédito.

Aunque cobrar un cargo extra por pagar con este tipo de plásticos es algo que se reproduce en varios negocios, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advirtió que es una práctica ilegal que puede llevar multas de hasta casi 4 millones de pesos.

Dicha institución dijo que esta acción incumple con el contrato establecido con la institución bancaria que otorgó la Terminal Punto de Venta (TPV), en el cual el negocio debe asumir el costo extra y no el consumidor.

“Actualmente no hay ninguna ley o norma que prohíba que los comercios transfieran esta comisión a sus clientes, no obstante, los contratos que éstos firman, sí establecen que no puede ser transferida al tarjetahabiente”, resaltó la Condusef.

De acuerdo con usuarios, las comisiones van desde un tres por ciento hasta un ocho por ciento por usar una tarjeta de crédito o débito en los negocios, lo cual consideraron como un abuso.

Ante ello, la Condusef dijo que en caso de que se registren este tipo de situaciones, el banco les puede cancelar el contrato a los negocios si se presenta una queja ante la institución bancaria dueña de la TPV.

También resaltó que los usuarios pueden cancelar la compra o el pago del servicio y acudir a otro establecimiento donde no cobren comisión.

Además, resaltó que la Ley Federal de Protección al Consumidor dice que los proveedores no pueden aplicar métodos o prácticas abusivas impuestas en sus productos y/o servicios.

El incumplimiento del contrato con la institución bancaria puede generar consecuencias para los establecimientos y tiendas virtuales que cobren una comisión por el uso de tarjetas. De acuerdo con el artículo 128 de la LFPC, las sanciones económicas pueden alcanzar los casi 4 millones de pesos.

“Esto se debe a que el cobro indebido afecta el derecho de los consumidores a recibir información clara y precisa sobre el costo total de los productos o servicios que adquieren”, refirió.

La Condusef dijo que se puede llamar al teléfono del consumidor 800-468-8722, o bien, utilizar el portal https://concilianet.profeco.gob.mx/Concilianet/inicio.jsp.

igonzalez@redaccion.diario.com.mx