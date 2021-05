David Cruz / El Diario de Juárez / No habrá inauguración pública debido a la pandemia

Este jueves abrirá el hotel Marriott Four Points by Sheraton en Plaza Cantabria, aunque debido a la pandemia no habrá inauguración, informó personal de la cadena.

A través de buscadores de hoteles se ofrecen ya las habitaciones disponibles para esa fecha, con precios que van desde los mil 922 pesos por noche.

Se trata de la primera sucursal que la cadena internacional tendrá en Ciudad Juárez, con una inversión cercana a 14 millones de dólares, informó Brasa Desarrollos quien está a cargo del diseño del plan maestro.

De acuerdo con la desarrolladora, el hotel es de nueve pisos con 139 habitaciones, que incluyen 6 suites.

Además, también cuenta con un rooftop con alberca y gimnasio, salón de reuniones para más de 200 personas, restaurante y bar, así como más de mil metros cuadrados de área interior y terraza en planta alta para otros restaurantes y bares, los cuales se adicionarán a los ya existentes en el complejo Cantabria.

El hotel operará bajo la franquicia Marriot Four Points by Sheraton y generará hasta 50 empleos directos así como otros 200 más indirectos.

Rogelio González Alcocer, presidente de la Asociación de Hoteles de Juárez, agradeció la confianza de la cadena para invertir en la localidad, sobre todo en estos momentos difíciles para el gremio por la pandemia.

“La verdad es que es muy arriesgado invertir ahorita pero estamos muy contentos de que estén invirtiendo en negocios de ese tipo, uno de los socios es juarense”, expresó.

Agregó que esta inversión dará un realce a la ciudad al mismo tiempo que generará nuevos empleos y economía en el sector.

