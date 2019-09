Abren gimnasio Burn it

El día de ayer abrió sus puertas Burn It, un concepto fitness que busca poner en forma a los juarenses con entrenadores capacitados, rutinas personalizadas y diferentes beneficios para los miembros del gimnasio.

El nuevo centro de entrenamiento se ubica en Plaza de las Américas, y con él se espera además detonar aún más el crecimiento del centro comercial que mantiene trabajos de remodelación.

Burn It es una empresa juarense y ofrece a sus clientes una amplia sala de aparatos de ejercicio, un spa y un centro de masaje.

“La idea es hacer un gimnasio diferente, tenemos spa, cabinas de masaje, corte de cabello y entrenador completamente gratis con su membresía plus, que además les da acceso ilimitado a un invitado sin costo alguno”, comentó Esteban Morales, parte del staff.

Esta es la primera sucursal de Burn It en la ciudad, sin embargo, se espera que entre 2020 y 2021 inauguren otras sucursales, principalmente al sur de la ciudad.

El horario de atención del gimnasio es de 4:30 a.m. a 11:00 p.m. de lunes a viernes y sábados y domingos de 07:00 a.m. a 07:00 p.m.





