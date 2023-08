Ábrele a la llave: cervezas de barril

República Checa.- Ni lata ni botella, el barril es el contenedor primigenio de la cerveza, fue ahí donde se almacenó y transportó por primera vez esta bebida milenaria. Originalmente, los barriles moldeados con barro y madera almacenaban también alimentos sólidos.

La importancia de estos contenedores es tal que a la fecha siguen utilizándose; y no sólo eso, hay estilos de cerveza que se aprecian más cuando vienen del barril. Pero este tipo de envasado, con sus ventajas y desventajas, exige especial atención a la higiene.

El almacenamiento de los barriles bajo condiciones controladas y su correcto manejo permiten conservar la frescura, consistencia y calidad de la cerveza, ofreciendo una experiencia sensorial más completa y acorde al estilo planeado.

La cerveza en barril es y seguirá siendo popular en todo el mundo y en México puedes entregarte a sus encantos en cervecerías como Cru-Cru, Hércules, Wendlandt, Heroica, Cholula y Baja Brewing.

Pros

- Frescura y calidad

La frescura, carbonatación, aroma, sabor y estabilidad del estilo cervecero se preserva de mejor forma en un ambiente cerrado, presurizado y protegido de la luz. El recipiente hermético evita la oxidación -que se distingue en un ligero sabor a cartón- y el material del barril impide el paso de los rayos UV, que provocan foto oxidación (esas notas "azorrilladas" o quemado que erróneamente se relacionan con introducir y sacar repetidas veces las cervezas del refri).

- Economía

Almacenar la cerveza en barril elimina el costo -monetario y energético- de embotellar o enlatar, pasteurizar y almacenar en frío. El productor se ahorra la adquisición de botellas, latas, corcholatas, tapas y CO2 y reduce el costo de transporte; lo cual se traduce en precios más competitivos para el consumidor final en los centros de consumo.

Contras

- Durabilidad limitada

Con el barril conectado a las llaves, la cerveza dependerá del manejo que se le dé. Normalmente los barriles se resguardan en una cámara que respeta la cadena de frío; sin embargo, debe conectarse siempre el mismo estilo -de preferencia misma cervecería- en esa llave.

La llave de cerveza y CO2 debe, además, cerrarse durante la madrugada para evitar pérdida de aromas, modificaciones del sabor y carbonatación de más o de menos. Y cada cambio de barriles exige lavado de las líneas. Esto puede ser un desafío para el personal de los centros de consumo.

- Espacio, peso y almacenamiento

Los barriles, con capacidades que van desde los 10 hasta los 60 litros, representan gran volumen y peso. Manipularlos durante la distribución y el almacenamiento requiere de equipo especial y de seguridad: diablitos, botas, guantes y lentes de protección.

Demanda limpieza

Un equipo sin la higiene adecuada puede modificar las características sensoriales de la cerveza:

Contaminación microbiológica: sin el lavado y la sanitización adecuados, las líneas (mangueras) y equipos pueden almacenar residuos de levadura provenientes de un barril anterior, su boquilla de conexión, mangueras mal conectadas, llave de servido...

Off-Flavours: los residuos de cerveza en los equipos pueden contribuir a la aparición de off-flavours o sabores indeseados, como notas ácidas en estilos que no fueron planeados así; quizá no resulten desagradables, pero no corresponden con lo planeado por el maestro cervecero.

Barriles por el mundo

Aunque es un fenómeno global, algunos países se destacan como epicentros de este tipo de servicio:

Estados Unidos: líder en la industria, cuenta con una amplia cultura de cerveza en barril, especialmente en ciudades como Portland, Oregon y San Diego.

Reino Unido: tiene una larga tradición en esta materia, especialmente en pubs históricos que ofrecen cervezas ale y real ales en casks de fabricación local.

Bélgica: es hogar de una amplia variedad de cervezas especiales, especiadas y de aromas distintos, muchas de las cuales se sirven del barril en bares y restaurantes.

Alemania: presume una sólida cultura cervecera y es famosa por sus cervezas de barril, especialmente las de trigo, las Pilsner y las Schwarzbier.

México: en los últimos años ha visto crecer la industria artesanal. Muchas cervecerías locales y bares satisfacen con cerveza de barril la demanda de sabores, texturas y aromas intensos.

*Armando Ochoa | Maestro en ciencia cervecera y destilación y maestro cervecero de la Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y la Malta.