Abre planta aquí Guardian Booth

Con una planta localizada en Ciudad Juárez, la empresa neoyorquina Guardian Booth expandió sus operaciones en México.

Se trata de un fabricante de cabinas para guardias, asistentes de estacionamiento, vendedores de boletos y cajeros, que vio en esta frontera una oportunidad de negocios.

Además, Guardian Booth es líder en el mercado de gabinetes de seguridad portátiles y gabinetes modulares para oficinas.

Inauguración

De acuerdo con lo publicado en la página de Index Juárez, en días pasados se realizó el corte de listón por parte de los socios y dueño, después de dar un recorrido por la planta y observar las primeras piezas terminadas.

“Index Juárez se enorgullece de que cada día nuevas empresas apuesten a la manufactura juarense. Que esta inauguración sea la primera de muchas para Guardian Booth en nuestro país”, resaltó el organismo local, sin revelar detalles relativos a los empleos e inversión.

Abraham Taub, un paramédico, y Abe Breuer, propietario de John to Go y VIP to Go (empresas que suministran baños portátiles y remolques sanitarios para obras de construcción en el área metropolitana de Nueva York), se aliaron y crearon Guardian Booth.

Asequible, segura y conveniente

“Abe sabía que muchos de estos sitios de construcción también necesitan cabinas de vigilancia portátiles y, junto con Abraham, tuvo una idea de lo que se espera de una cabina. Los dos se propusieron diseñar una cabina prefabricada segura, asequible y conveniente con énfasis en la eficacia, la seguridad y la comodidad del usuario. Nació Guardian Booth”, relata la compañía a través de su sitio web.

