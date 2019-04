Abarrotan SAT para deducir impuestos

A pesar de las modalidades implementadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para realizar la declaración anual de impuestos vía internet y evitar filas, miles de contribuyentes han abarrotado las oficinas de esta dependencia.

Aunque un gran número de ellos no está obligado a realizar este trámite, buscan la deducción de impuestos, según se constató en un sondeo que realizó El Diario.

Tal es el caso de Bruno Zamudio, quien pidió permiso ayer de faltar a la empresa maquiladora donde trabaja como operador para presentar los comprobantes del pago de su casa ante el órgano tributario y lograr con ello que le regresaran lo que le descuentan.

Con el mismo objetivo se presentó también ayer en el SAT Dagoberto Acua, quien se desempeña como jefe de grupo también en una fábrica.

El hombre de 28 años dijo que por medio de una persona que trabaja en un despacho de contadores supo aunque por sus ingresos mensuales no estaba obligado a declarar, podía hacerlo y lograr que le regresaran los impuestos que le descuentan en el trabajo.

Junto con él acudió Juan Antonio Campos, de 23 años, quien labora como almacenista en una empresa de manufactura y buscaba también deducir impuestos.

De acuerdo con personal del SAT en Juárez, son en promedio unas 2 mil personas las que acuden diario a realizar este trámite desde que inició el mes.

Las filas ayer en esta dependencia abarcaban tanto el interior y gran parte del estacionamiento, donde se formaban en forma de caracol.

Para agilizar el trámite, se reparten números y de acuerdo con los mismos contribuyentes, la espera es corta si se lleva la documentación que se requiere, pues en ocasiones es más lo que les toma sacar copias.

También en las oficinas de contadores públicos que se ubican en la plaza donde está el SAT, había decenas de contribuyentes formados para pedir asesoría.

Las personas físicas tienen todo este mes para realizar sus declaración anual 2018, por lo que las autoridades tributarias hacen un llamado para que acudan a tiempo y eviten sanciones económicas.

De acuerdo con el órgano tributario, están obligados a presentar este trámite las personas físicas con ingresos superiores a los 400 mil pesos por año o quienes cuenten con dos patrones de manera simultánea.

También es forzoso para quienes obtuvieron otros ingresos acumulables como honorarios, arrendamiento, actividades empresariales, entre otros.

En tanto están exentos de la obligación quienes obtuvieron ingresos exclusivamente por salarios de un solo patrón.

Esta disposición no es aplicable si en el ejercicio obtuvieron pagos de jubilación, pensión, liquidación o algún tipo de indemnización laboral.

El año pasado, 250 mil personas físicas en Ciudad Juárez estuvieron obligadas a declarar sus ingresos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) correspondiente al ejercicio fiscal 2017. (Iris González / El Diario)

