Abandono a pymes agravaría crisis financiera

Monterrey.- La crítica situación económica que enfrentan las pequeñas y medianas empresas (pymes) agravaría aún más la crisis financiera de México, advirtió el economista Marco Antonio Pérez Valtier

Señaló que los bancos dieron un apoyo de tres meses de plazo para que los deudores dejaran de abonar a sus créditos sin caer en moratoria durante la pandemia del coronavirus, hasta el presente mes de agosto, lo que permitió también a esas instituciones evitar mayores aportaciones a sus reservas preventivas.

"Pero el marcador sigue contabilizando los intereses y la deuda está creciendo, por lo que cuando se acabe el apoyo a deudores y vuelvan a realizar sus pagos normales, sus deudas serán más grandes", advirtió ante socios de la Asociación Nacional de Empresarios independientes (ANEI).

No sabemos si los acreditados tendrán la capacidad de hacer pagos más grandes a los bancos, dijo, porque con los intereses tendrán esa nueva mensualidad o compromiso más alto.

"Acabado el beneficio del apoyo bancario, las micro y pequeñas empresas se darán cuenta que en su nueva realidad ya no tendrán las mismas ventas, ni los mismos clientes, que bajarán sus ingresos y no pueden seguir adelante, por lo que le van a decir al banco que no le pueden pagar".

Consideró que es entonces cuando las empresas operen en la nueva normalidad, cuando será posible calibrar el impacto de la crisis del Covid-19 en el sector financiero.

"Lamentablemente desde el sexenio pasado, la debacle presupuestal de la Secretaría de Economía llevó a la extinción del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) y a una reducción en los recursos destinados para apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas".

También estimó que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas ha sido prácticamente "letra muerta".

"Hay una que la excesiva regulación gubernamental en áreas como la salud, seguridad, ambiental, laboral y en demás aspectos públicos y sociales, que sólo han servido para favorecer la corrupción y el crecimiento de la informalidad", afirmó.

Según la encuesta nacional realizada por el Inegi sobre el impacto del coronavirus, el 93.2 por ciento de las empresas en México registró afectaciones de tipo económico, siendo la más importante la disminución de ingresos, sobre todo en las pymes y en las microempresas.

Además, el 59.6 por ciento realizó cierres temporales o paros técnicos.