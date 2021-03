A salvo, paneles solares de hogares juarenses

Tomada de internet

La reforma eléctrica no afectaría la generación con paneles solares en hogares juarenses, ya que se enfoca en limitar a empresas que suministran energías limpias, de acuerdo con un experto.

Mientras la energía limpia generada por particulares será enviada al final de la línea de espera, la producida por la Comisión Federal de Electricidad y sus plantas, tendrá privilegios de trato, lo que provocó una suspensión provisional por parte de un juez, y la reforma no entrará en vigor... por el momento.

El pasado 9 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Eléctrica para que entrara en vigor, pero a tan sólo dos días de arrancar, fue suspendida por un juez debido a supuestas violaciones al marco constitucional.

Jorge Ríos Almanza, Coordinador Estatal de Derecho Energético de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), indicó que la reforma a la Ley de Industria Eléctrica, trae consecuencias para toda la población, pero afecta más a las empresas.

“El cambio mayor es que se modifican las reglas de despacho, que básicamente es el orden en que se inyecta a la red la energía, ya que con la reforma están privilegiando a las centrales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sobre las particulares. Específicamente las renovables las pasan a penúltimo lugar, dejando de lado que son centrales más eficientes, y que inyectan energía a precios más baratos”, comentó Ríos Almanza en entrevista.

Ahora, se planea que en primer lugar, para suministrar energía a la red, van las hidroeléctricas de CFE, en segundo las termoeléctricas y si hubiera necesidad, entonces las de energías renovables como solar o de viento, añadió.

Anterior a la reforma, la manera en que se recibía el suministro, era a través de un generador con un contrato de autoabasto, -también conocidos como contratos legados-, posterior a la reforma se genera un esquema de mercado eléctrico mayorista, y ahí es a través de un nuevo contrato de suministro en donde interviene una nueva figura que se llama suministrador.

Quiere decir lo anterior, que empresas particulares están en posibilidad de generar energía y venderla a industrias y comercios que la requirieran, además de crearla para sí mismos, pero con la reforma se les pasa a la fila de espera.

Básicamente se reduce a un mismo tema que tanto en un esquema como en el otro permite que haya un generador, que puede celebrar contratos con particulares, en donde ya sea por si o a través de un suministrador, pueda entregarles energía eléctrica.

La reforma contempla la revisión de contratos suscritos con productores independientes de energía y la posibilidad de cancelar los permisos de autoabastecimiento emitidos por la Comisión Reguladora de Energía.

Lo cual puede resultar en la dificultad de cumplir con los compromisos de entrega de energía a los consumidores finales dentro de los Contratos de Suministro que contemplan esquemas de autoabastecimiento, lo que puede detonar causales de incumplimiento, fuerza mayor, cambio en ley, así como los supuestos de terminación anticipada de dichos contratos, desde luego con las consecuencias legales que ello conlleva, indicó el experto.

Cabe destacar que en el caso de los paneles solares que se tienen en un domicilio particular, no se verán afectados por la reforma, por lo que las personas que han invertido en equipos de generación, no deberían preocuparse, estimó.

Anticipan ola de juicios

Como despacho legal, advertimos que es violatorio a la libre competencia, que es parte de algunos de los argumentos, y se pueden llegar a hacer valer ya en algún juicio de amparo por las implicaciones de los cambios.

Las afectaciones son muy amplias porque hablamos desde la afectación al medio ambiente, y es un hecho que cualquier persona tiene derecho a un ambiente sano, como un derecho humano, protegido por la constitución, con lo cual se añade otro argumento de defensa.

Afecta también a los generadores porque no permite que puedan despachar en la red, afecta al consumidor final, porque sus contratos pueden estar afectados por causas de fuerza mayor, o cambio en la ley, que se traducen en un precio más caro eventualmente.

Evidentemente, dijo Ríos Almanza, se viene una cascada de amparos desde generadores industriales hasta posiblemente usuarios de energía.

De hecho, el primer amparo que se concede cuando la regulación administrativa de la Secretaría de Energía, que dirige Rocío Nahle, buscó bloquear proyectos de energía limpia, es a favor de una ONG de medioambientalistas con base en el derecho humano de un ambiente sano.

Además, puede trastocar temas muy relevantes a nivel de medio ambiente nacional e internacional, inclusive también puede ser violatorio de los acuerdos comerciales, como TMEC o de Unión Europea, o por temas de compromisos de reducción de emisiones por un lado y de protección de inversiones por otro lado.

También puede llegar a considerarse bajo TMEC como una expropiación indirecta, entonces ya en el contexto internacional de una violación de un tratado comercial, sube de nivel en cuanto al tema político.

Reforma es para beneficiar a México: CFE

En diferentes foros, Miguel Santiago Reyes Hernández, Director General de CFEnergía y CFE Internacional, dijo que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica garantizará la confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del Sistema Eléctrico Nacional.

Manifestó que la reforma no pretende regresar a la CFE a una situación de empresa única, sino brindarle un piso parejo para competir y expuso las prácticas desleales de comercio y las restricciones a las que se sometió a la CFE con la implementación de la Reforma Energética.

El funcionario explicó que, entre las restricciones impuestas a la CFE destacan: Condiciones asimétricas de competencia, criterios de despacho basado en costos marginales en vez de costos reales, subsidio de costos e inversión creciente en el sector de transmisión eléctrica, imposibilidad de emitir Certificados de Energías Limpias (CEL’s) y obligación de adquirirlos.

Al respecto, reveló que la CFE produce casi el doble (13%) de energía limpia que la producida por generadores privados (7%), sin embargo, la legislación actual no le reconoce esa generación como energía limpia y se le obliga a comprar los certificados a la competencia, situación que va en contra del libre mercado y que no ocurre en ninguna otra parte del mundo.

Edmundo Sánchez Aguilar, Director Corporativo de Finanzas de la CFE, destacó que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica busca desterrar simulaciones y nada tiene que ver con estar a favor o en contra de la libre concurrencia, ni con favorecer monopolios de estado ni privados, sino que busca evitar saqueos. (Ramón Salcido / El Diario)

rsalcido@redaccion.diario.com.mx