A la vanguardia China en baterías de sodio

Changsha, China.– En Changsha, en lo profundo del interior de China, miles de químicos, ingenieros y trabajadores de la fabricación están dando forma al futuro de las baterías. La Universidad Central del Sur de la ciudad produce graduados que están avanzando en la tecnología, al igual que la Universidad de Stanford moldeó las carreras de los empresarios de Silicon Valley que fueron pioneros en microchips. Al otro lado del río Xiang, grandes fábricas mezclan minerales en los compuestos altamente procesados que hacen posibles las baterías recargables. Éstas, en su mayoría hechas de litio, han impulsado el auge de los teléfonos móviles y otros productos electrónicos de consumo. Están transformando la industria automotriz y pronto podrían comenzar a hacer lo mismo con los paneles solares y las turbinas eólicas, cruciales en la lucha contra el cambio climático. China domina su refinación y producción química. Mucho más barato y abundante Ahora se está posicionando para comandar la próxima gran innovación en baterías recargables: reemplazar el litio con sodio, un material mucho más barato y abundante. El sodio, que se encuentra en todo el mundo como parte de la sal, se vende entre el 1% y el 3% del precio del litio y es químicamente muy similar. Los avances recientes significan que las baterías de sodio ahora se pueden recargar diariamente durante años, eliminando una ventaja clave de las de litio. La capacidad energética de las baterías de sodio también ha aumentado. Y las pilas de sodio tienen una gran ventaja: conservan casi toda su carga cuando las temperaturas descienden muy por debajo del punto de congelación, algo que las de litio normalmente no hacen. En Changsha, los graduados del frondoso campus de la Universidad Central del Sur están trabajando en tecnología de baterías de sodio en laboratorios de investigación cercanos dirigidos por empresas como BASF de Alemania, el mayor fabricante de productos químicos del mundo. Una de las primeras grandes empresas de productos químicos para estos dispositivos ya está en construcción a pocas cuadras de los laboratorios. Preparan producción masiva Los ejecutivos de baterías chinos dijeron en entrevistas que el año pasado descubrieron cómo hacer que las celdas de las pilas de sodio sean tan similares a las de litio que se pueden fabricar con el mismo equipo. El gigante chino CATL, el mayor fabricante mundial de baterías para autos eléctricos, dice que ha descubierto una forma de usar celdas de sodio y de litio en el paquete de baterías de un solo auto eléctrico, combinando el bajo costo y la resistencia a la intemperie de las celdas de sodio con el rango extendido de celdas de litio. La compañía dice que ahora está preparada para producir en masa estos paquetes de baterías mixtas. CATL (Contemporary Amperex Technology Ltd.) depende en parte de los productos químicos de Changsha y recientemente construyó su primera línea de ensamblaje de baterías de sodio a gran escala en Ningde. Las corporaciones multinacionales se están dando cuenta del sodio. “Reducirá el pico de demanda de litio”, dijo Mike Henry, director ejecutivo de BHP, la compañía minera más grande del mundo. “Estoy seguro de que comenzaremos a ver que el sodio reemplaza al litio para ciertas aplicaciones”. La investigación sobre el uso del mineral para las baterías comenzó en serio en la década de 1970, liderada entonces por los Estados Unidos. Investigadores japoneses lograron avances cruciales hace una docena de años. Desde entonces, las empresas chinas han tomado la delantera en la comercialización de la tecnología. De las 20 fábricas de baterías de sodio ahora planificadas o que ya están en construcción en todo el mundo, 16 están en China, según Benchmark Minerals, una firma consultora. En dos años, el país asiático tendrá casi el 95% de la capacidad mundial para fabricar baterías de sodio. La producción de baterías de litio seguirá eclipsando la elaboración de pilas de sodio en ese punto, predice Benchmark, pero los avances en sodio se están acelerando. Mercado de rápido crecimiento En el salón del automóvil de Shanghái de la próxima semana, se espera que los fabricantes de vehículos y baterías anuncien planes para pilas de sodio en al menos algunos autos subcompactos de rango limitado para el mercado chino. El uso más prometedor de inmediato para estos dispositivos es para las redes eléctricas, las redes de cables y torres que transmiten electricidad. Las baterías para redes son un mercado de rápido crecimiento, especialmente en China. Tesla dijo esta semana que construiría una fábrica en Shanghái para fabricar baterías de litio para los proveedores de energía. Las pilas de sodio deben ser más grandes que las de litio para mantener la misma carga eléctrica. Ése es un problema para los automóviles, que tienen un espacio limitado, pero no para el almacenamiento en la red eléctrica. Las empresas de servicios públicos de todo el mundo tienen un apetito cada vez mayor por cantidades masivas de almacenamiento en baterías a medida que se trasladan a fuentes respetuosas con el clima, como la solar y la eólica. Necesitan poder almacenar energía mientras brilla el sol y sopla el viento, y luego usarla como reemplazo de la electricidad alimentada por carbón o gas. La electricidad en una gran provincia china, Shandong, ya vende hasta 20 veces más a primera hora de la tarde, cuando la demanda es alta, que al mediodía, cuando la red se inunda con más energía solar de la que necesitan las fábricas y los hogares. Pero algunas empresas de servicios públicos, incluida Three Gorges Corp. en el centro-oeste de China, están comenzando a experimentar con baterías de sodio. Muchas provincias han comenzado a exigir que las granjas de energía solar o eólica recién construidas instalen suficientes baterías para almacenar entre el 10% y el 20% de la electricidad que generan, dijo Frank Haugwitz, un consultor que se especializa en la industria solar de China. CATL ha instalado acumuladores eléctricos de litio del tamaño de minivans en estaciones de carga de automóviles eléctricos en ciudades como Fuzhou. Las baterías se cargan automáticamente cuando la electricidad es barata, como durante la noche o cuando el sol brilla en los paneles solares de la azotea de la estación de carga, y están listas cuando los automovilistas se acercan para recargar. CATL está estudiando si se puede usar sodio en esos lugares. A diferencia de las baterías de litio, los últimos dispositivos de sodio no requieren materiales escasos como el cobalto, un mineral extraído principalmente en África en condiciones que han alarmado a los grupos de derechos humanos. Las baterías de sodio más nuevas tampoco requieren níquel, que proviene principalmente de minas en Indonesia, Rusia y Filipinas. EU con más del 90% de las reservas mundiales Sin embargo, mientras China corre hacia el liderazgo en sodio, aún enfrenta desafíos. Para empezar, hay dónde conseguir el sodio. Si bien la sal es abundante, los Estados Unidos representan más del 90% de las reservas mundiales de carbonato de sodio fácilmente explotables, la principal fuente industrial del mineral. En las profundidades del desierto del sudoeste de Wyoming se encuentra un vasto depósito de carbonato de sodio, formado hace 50 millones de años. La ceniza de sosa se ha extraído durante mucho tiempo para la industria de fabricación de vidrio de Estados Unidos. Con reservas naturales mínimas de carbonato de sodio y renuencia a depender de las importaciones de los Estados Unidos, China produce carbonato de sodio sintético en plantas químicas alimentadas con carbón. También existen dudas sobre la durabilidad de las baterías de sodio. Las compañías eléctricas quieren ver cómo funcionan durante años al aire libre, no sólo en los laboratorios, dijo David Fishman, consultor del sector energético de Lantau Group, una firma consultora.