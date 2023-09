A la expectativa por huelga sindical

La industria maquiladora de Ciudad Juárez permanece a la expectativa de las negociaciones que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, realice hoy con los sindicatos que mantienen en paro sus operaciones, dijo Sergio Colín, presidente de Index Juárez.

El líder empresarial mencionó que, hasta el momento, el impacto a la proveeduría en esta frontera no ha sido notorio debido a la crisis que hay en los puentes internacionales.

PUBLICIDAD

“Confío en que ya con la intervención federal el problema se resuelva pronto y que no abone al problema que actualmente tenemos, que si existe o no existe un problema en cuestión de proveeduría, derivado de la huelga, el día de hoy no se denota, porque el problema que tenemos con el cruce actualmente, de las inspecciones del DPS (Departamento de Seguridad de Texas), es mucho mayor”, mencionó.

Casi 20 mil

Como se informó el pasado viernes, el sindicato United Auto Workers (UAW) amplió su huelga contra las principales automotrices, abandonando 38 centros de distribución de repuestos de General Motors y Stellantis en 20 estados de la Unión Americana.

Otros 5 mil 600 trabajadores se unieron a la huelga, además de 13 mil de los 146 mil afiliados al sindicato que iniciaron la huelga una semana antes.

“Hasta antes de esta sumatoria no había habido impacto de consideración a las empresas de aquí, por la diversidad de que entrega producto a diferentes armadoras y diferentes marcas; sin embargo, hay que seguir atentos a cómo evoluciona la huelga”, mencionó.

The New York Times informó que el presidente Biden anunció que viajará a Michigan hoy martes para “unirse” a los miembros de los Trabajadores Automotrices Unidos que siguen en huelga en contra de las principales automotrices del país, siendo una de las demostraciones más significativas del apoyo presidencial para trabajadores en huelga en décadas.

mgonzalez@redaccion.diario.com.mx