¡A jugar! Alista Hasbro parque en México

Ciudad de México.- Listos para jugar. Bajo el nombre de Hasbro City, la marca de juguetes abrirá su primer centro de entretenimiento familiar a finales de este año.

De la mano del fondo de inversión VXT Capital, firmó un acuerdo de exclusividad para diseñar, construir y operar sus nuevos parques de entretenimiento en México.

La inversión destinada será de 65 a 70 millones de dólares.

El primer parque de la marca estará ubicado en Paseo Interlomas, donde VXT operaba otro centro de entretenimiento, Imagic Park.

Contará con atracciones, juegos interactivos y de realidad virtual, juegos de destreza, atracciones mecánicas, y la primera tienda Hasbro en la región.

"Creemos que los centros comerciales ya tienen una cantidad generada de tráfico y están pasando por una transición significativa.

"No es una novedad que el comercio minorista tenga desafíos al respecto y, por lo tanto, estos malls deben cambiar en última instancia su identidad de centros comerciales a centros de entretenimiento", dijo Matt Proulx, vicepresidente de entretenimiento basado en la ubicación para Hasbro.

En entrevista, sostuvo que pese a que el primer parque de Hasbro en México estará dentro de un centro comercial, no significa que estén cerrados a abrir nuevas ubicaciones en otros espacios.

Proulx destacó que Hasbro City será el primer centro temático de entretenimiento familiar de su tipo en México y América Latina, y el primero de 12 proyectados para abrir en la región en los próximos 10 años.

Dijo que confían que tras dos años complicados para la industria del entretenimiento a causa de la pandemia, a partir de ahora no haya grandes restricciones para operar nuevos parques en espacios cerrados.

"No sé si la pandemia ha pasado o no, pero lo que puedo decir es que tenemos la esperanza de que lo peor haya quedado atrás. Además, con las vacunas y los tratamientos antivirales ahora disponibles hay esperanza de que ya no enfrentemos cierres masivos de la actividad económica", agregó.

El vicepresidente de entretenimiento basado en la ubicación para Hasbro insistió en que México tiene demasiado potencial para contar con parques y centros de entretenimiento dentro de centros comerciales, dado que pocas firmas han explorado este modelo de negocio, en comparación con la competencia que se tiene en otros países.