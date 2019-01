Se recortan subsidios a vivienda, pero habrá otros programas: Gobierno

Ciudad de México– Ante una nueva realidad presupuestaria, al menos para el sector de la vivienda, las autoridades han salido a calmar los nervios de los desarrolladores, explicándoles la visión de este gobierno respecto al tema de subsidios y con el mensaje de que estos apoyos no desaparecen, pero tampoco estarán enfocados en un solo esquema, es decir, ya no tendrán la centralización que se tenía en las administraciones anteriores, publicó ayer El Economista.

Para este año el programa que concentraba los subsidios para la vivienda otorgados por el gobierno federal, administrado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), tendrá un presupuesto de mil 726 millones de pesos, es decir un recorte en términos reales de 70% respecto al monto que dispersó en el 2018, que fue de 5 mil 694 millones de pesos.

El recorte en este esquema, al cual incluso se le cambió el nombre de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales a programa de Vivienda Social, causó una alarma entre los desarrolladores, los cuales, aunque no son los beneficiarios directos del presupuesto, basan sus planes de edificación de este tipo de hogares en las partidas que se proyectan para estos apoyos que en su mayoría son para la adquisición de vivienda nueva.

Pero esto, según las autoridades, no significará que se tendrán menos recursos para ejercer en estos apoyos para el 2019, pues se contemplan otros esquemas que también operará la misma Conavi y los cuales suman una partida de más de 9 mil 400 millones de pesos.

“Habrá una focalización de los recursos públicos para la población de menos recursos, esto hará la Conavi con un presupuesto de más de 9,400 millones de pesos y que estará enfocado a programas prioritarios”, indicó Edna Vega Rangel, titular de la Conavi.

Para Vega Rangel, la preocupación de los desarrolladores no es más que una mala lectura que se le da a la nueva realidad presupuestaria para el sector de la vivienda, pues el presupuesto de la Comisión para este 2019 es mayor al que ejecutó la Comisión en el esquema de subsidios.

“Están dando una lectura que no es, no se reduce el presupuesto de Conavi, éste es más alto que el de otros años y seguramente será mayor más adelante, la diferencia es que está focalizado en programas como reconstrucción y mejoramiento urbano, además en proyectos estratégicos”, detalló Vega Rangel.