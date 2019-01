Piden automotrices devoluciones expeditas de IVA

Ciudad de México— Debido a que en la franja fronteriza del norte del país se aplica desde el primero de enero pasado la reducción del IVA de 16 por ciento a 8 por ciento, las agencias de autos piden agilizar la devolución del saldo a favor de este impuesto.



Las agencias de autos ubicadas en la franja fronteriza tendrán que esperar, en promedio, tres meses para que les sea devuelto el saldo a favor de dicho impuesto.



Esto ocurrirá porque la mayoría de las plantas automotrices tienen su domicilio fiscal en la Ciudad de México, por lo que compran al 16 por ciento, donde no aplica la reducción del IVA, pero en esa zona venderán al 8 por ciento, explicó Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA).



"La instrumentación de este esquema de beneficio, de otorgar el IVA al 8 por ciento, va a generar una carga financiera para los distribuidores automotores (agencias), toda vez que cuando los distribuidores compran a la planta automotriz y pagan el inventario que están adquiriendo, están haciendo la liquidación de pago, pagando un IVA al 16 por ciento", detalló Guillermo Rosales.



La tardanza de la devolución implicaría un problema de flujo de efectivo, explican expertos.



Al ser las agencias intermediarios y tener un gasto por compra de materia prima, y sólo trasladar el 8 por ciento al consumidor, estaría absorbiendo la diferencia del 8 por ciento restante, por lo que requiere una recuperación expedita para seguir invirtiendo, explicó Manuel Toledo Espinosa, socio de impuestos y servicios legales en Proactive Tax & Legal.



De no agilizar el flujo se complicaría el pago de los créditos que usan las agencias para adquirir vehículos y tendrían que pagar intereses, agregó Guillermo Rosales de la AMDA.



"La estimación que se tiene es que esta diferencia de IVA, esos saldos a favor de los distribuidores, dependiendo del tamaño de las operaciones de las empresas, fluctúa en un rango entre 2 millones y 3 millones de pesos mensuales, en cada agencia", añadió Rosales.



Es por ello que piden al Sistema de Administración Tributaria (SAT) que en un plazo no mayor a tres días se les esté transfiriendo ese recurso, comentó Rosales.



Para Toledo, deberían ser menos requisitos ya que si la Secretaría de Hacienda pide que para solicitar una devolución necesita verificar el contribuyente que los últimos cinco años no tuvo una operación con una empresa de las del 69-B (de las que facturan operaciones inexistentes), entonces va a tener que hacer toda una revisión y quien tiene mayor facilidad para hacerla es Hacienda.