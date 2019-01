Amenaza tratado Transpacífico a industrias mexicanas

Ciudad de México— La puesta en marcha del Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT, por sus siglas en español) prende focos rojos para algunos sectores mexicanos que podrían verse amenazados.



Los sectores calzado y textil mexicanos son los que se encuentran más alertas del desarrollo de este Tratado, pues temen ser desplazados dentro del País, debido a la entrada de productos, por ejemplo, de Vietnam o Malasia.



El acceso a insumos más baratos por parte de estas naciones asiáticas, derivado de su cercanía con China y un menor costo de producción, son algunas de las razones que ponen en desventaja a México, dijo Alejandro Luna, socio de Santamarina y Steta, a cargo del área de comercio exterior.



Las compras que ha realizado México provenientes de Vietnam, de productos como calzado con suela de plástico o caucho para hombres y pantalones largos y cortos para mujer crecieron 49 y 19.5 por ciento, respectivamente, durante los primeros 10 meses de 2018, según cifras de la Secretaría de Economía.



El CPTPP, por sus siglas en inglés, entró en vigor el pasado 30 de diciembre, por ahora con siete de sus 11 miembros totales, en los cuales se incluye a México.



Desde los inicios de la puesta en marcha del Tratado, el sector textil ya estaba en desventaja, pues se mantuvo la "Lista de escaso abasto" como parte del texto, la cual permite que Vietnam importar insumos de países que no son parte del TIPAT, como China, para enviarlos directamente o elaborar productos que podrían ser enviados a México sin arancel.



Ayer, la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, anunció que los Gobiernos mexicano y el de Vietnam están trabajando para monitorear el sector textil, con el fin de evitar prácticas desleales.



"La idea es tener un seguimiento y una trazabilidad precisa para que nosotros podamos tener información precisa sobre la fuente y el origen de esas importaciones textiles que realizamos de Vietnam y que en algún momento, si por alguna razón no cuadran las cifras, podamos ir con Vietnam (para encontrar el origen del desajuste en las cifras)", explicó en conferencia.



Cuando México ingresó al entonces TPP lo hizo en una postura defensiva, es decir, quería ser parte para estar presente en su mercado más importante: el estadounidense y ganar ventajas sobre el resto de los miembros, dijo Rafael García, especialista en temas de comercio internacional y competencia económica de la UNAM.



Pero una vez que salió Estados Unidos, el enfoque ahora será vigilar, además de Vietnam, el resto de los países con las que no se tenían tratados comerciales (Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda y Singapur), pues son nuevos jugadores que se regirán bajo un pacto comercial y la apertura podría traer consecuencias, agregó García.



En el sector calzado se han detectado prácticas de subvaluación de mercancías, que consiste en presentar en la declaración aduanal un valor menor al que realmente costaron, con el fin de evadir el pago de impuestos, por ello es necesario evitar estas prácticas al margen del tratado.