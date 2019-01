Amenaza a T-MEC cierre de EU

Ciudad de México– El cierre parcial del Gobierno estadounidense podría implicar un retraso en la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), refirió Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior.

El T-MEC, en el proceso de ratificación en Estados Unidos, requiere entre otras cosas que la Comisión de Comercio Internacional emita un informe sobre el acuerdo y sobre sus implicaciones para ese país, detalló la funcionaria en conferencia sobre el Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico (CPTTP, por sus siglas en inglés).

“El informe se debe emitir en un período de 105 días a partir de la firma del acuerdo; la firma se dio el 30 de noviembre (...), probablemente para febrero podría estar ese acuerdo”.

“Sin embargo, como ha habido un cierre del Gobierno y la burocracia no está trabajando, podría pensarse, no tengo ningún información específica de la Comisión de Comercio, pero se podría pensar que este cierre del Gobierno está retrasando trabajos administrativos, porque este es un trabajo administrativo”, explico la funcionaria.

Además, existe la posibilidad de que el informe tarde más de 105 días, pero De la Mora insistió en que sólo es una posibilidad.

“Podría darse que este informe en vez de que se tome 105 días, pues se va a tomar más tiempo, esto podría retrasar la consideración del acuerdo en el Congreso de Estados Unidos, pero es podría', no tenemos una garantía de que eso va a suceder”, puntualizó.

Tampoco quiere decir, agregó, que el cierre de Gobierno estadounidense lleva obligadamente a que el T-MEC solamente se pueda llevar a una ratificación en el 2020, eso dependerá de cómo se lleve a cabo el proceso legislativo y es es una decisión de ese Gobierno.