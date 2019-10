… viola derechos humanos, afirman

El director académico del Centro Universitario de Estudios Jurídicos de Baja California, Ricardo Méndez, afirmó que la Ley de Defraudación Fiscal es, en términos generales, violatoria de los derechos humanos debido a las limitantes que presenta en el principio de presunción de inocencia.

“La reforma 2020 trae varios impactos en materia fiscal, uno de ellos es que la autoridad te puede reasignar la actividad y le sumamos el delito de defraudación fiscal, que ahora está considerada en el artículo 2 de la Ley Contra Delincuencia Organizada”, dijo.

Méndez Castro explicó que uno de los impactos de la reforma es que la autoridad puede reasignar la actividad de la empresa, es decir, si considera que no se cumple con las características del giro del negocio, además de que terceras personas pueden notificar sobre operaciones inexistentes.

“Estos nuevos esquemas no prescriben, es decir, si hay un requerimiento de la autoridad se puede revisar en cualquier momento. A lo anterior le sumamos, reitero, el delito de defraudación fiscal, que ya existía, pero no estaba considerado en el artículo 2 de la Ley Contra Delincuencia Organizada”, dijo.

Señaló que en el caso de la Ley de Extinción de Dominio, este tipo de irregularidades o sospechas de un acto ilícito ya se considera como un delito grave, por lo que se aplica la prisión preventiva oficiosa por parte de las autoridades, lo que implica serias repercusiones contra el empresario, aún si se trata de un error de un tercero.

“Se aplica la prisión mientras se demuestra lo contrario. Hay una limitante al principio de presunción de inocencia. Así que en términos generales esta ley es violatoria de los derechos humanos porque no se aportan de primera instancia las pruebas para valorar si hay cárcel de por medio o no. En pocas palabras es como Pancho Villa decía: Primero matas y luego averiguas”, comentó.

Finalmente aseguró que recientemente se han mantenido diálogos con diputados y senadores para hacerles ver la importancia de exista una estrategia que funcione como un ‘antídoto’ y ayude a establecer esquemas de control para apoyar a las empresas.

El día de ayer, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general la minuta del Senado que tipifica la defraudación fiscal y la compraventa de facturas falsas como delitos de delincuencia organizada.



