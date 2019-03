‘En pausa’ nuevas inversiones por T-MEC

El estancamiento del T-MEC mantiene frenada la llegada de nuevas inversiones a Ciudad Juárez.

Aunque el crecimiento industrial se ha mantenido, son las mismas compañas ya instaladas las que han expandido sus operaciones.

Pedro Chavira, presidente de Índex Juárez, dijo que las expectativas para este 2019 son buenas, aunque eso depende del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.

“En este momento tenemos en puerta expansiones pero no inversiones nuevas… Si el T-MEC se firma, creo que las expectativas van a comenzar a crecer”, expresó.

Apuntó que por lo pronto tiene conocimiento de dos nuevas expansiones en la ciudad, una de una de ellas dedicada al ámbito automotriz, de origen asiático.

En 2018 establecimientos con programa de Industria Manufacturera, Maquiladora de Servicios de Exportación (Immex) generaron en Ciudad Juárez 12 mil 437 empleos.

Las cifras de la encuesta aplicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que el empleo Immex se recuperó tras el cierre de 2017, cuando concluyó con la eliminación de mil 761 puestos.

El presidente de Índex dijo que espera que las expectativas de generación de empleos se mantengan de la misma manera para este 2019.

En cuanto a déficit de personal, informó que la demanda de mano de obra sigue siendo de 10 mil personas, por lo que entre las estrategias que buscan las empresas es aprovechar la llegada de los migrantes a Juárez para empelarlos.

“Si no hay local, tendremos que ir a traerlos de fuera”, expresó.

Chavira afirmó que actualmente en Juárez existe seguridad para nuevas inversiones, pese a que en lo que va del año se han ido dos empresas.

Una de ellas fue North American Mailing Service (NAMS), quien de manera clandestina cerró operaciones, dejando sin trabajo a 700 personas.

El otro caso fue el de Ansell, quien movió parte de sus líneas de producción en esta frontera al continente asiático.

“Esos fueron casos aislados, no tiene que ver nada ni con el cambio político ni social de la ciudad ni nada, son proyectos que las empresas ya tenían y eran decisiones que se tomaron hace mucho tiempo, pero el panorama es bueno para este año”, expresó.

