Yo no me he rendido: Solari

Ciudad de México— Santiago Solari no baja los brazos.

A pesar de que el América no levanta en el Clausura 2022, y de que fue derrotado en el Azteca por segundo encuentro consecutivo, el estratega azulcrema señaló que la adversidad es parte del futbol, por lo que subrayó que no se rendirá.

"Mi posición como profesional del deporte se trata siempre de superar la adversidad, de no rendirse nunca y de pelear hasta el final, y yo no me he rendido", expresó tras la derrota ante Pachuca.

Sobre los abucheos que él y el equipo recibió incluso desde antes del inicio del juego, el argentino señaló que era de esperarse esa reacción de la afición por el mal paso del equipo.

"La afición está en todo su derecho de expresarse y claramente en estos momentos lo extraño sería que nos aplaudieran, porque no lo estamos haciendo bien, el partido no ha sido bueno.

"No hemos competido como debemos de competir en lapsos importantes del partido", señaló.

En tanto, el DT del Pachuca, Guillermo Almada, aplaudió la labor de sus dirigidos en el triunfo en el Estadio Azteca.

"Fue un triunfo merecido, hicimos un gran encuentro más allá de algunos momentos donde perdimos la pelota y que América tiene buenos jugadores, pero muy merecido por todo lo que hicimos los 90 minutos", finalizó.