El actual presidente ejecutivo de Bravos de Juárez, Guillermo Cantú, quien en su período como director deportivo de selecciones nacionales de la Federación Mexicana de Futbol fue el responsable de la llegada del colombiano Juan Carlos Osorio al banquillo del Tricolor, fijó su postura con respecto a las polémicas declaraciones hechas por el estratega sudamericano hace unos días.

En entrevistas otorgadas a medios nacionales, el ahora directivo de Juárez FC, más allá de realizar una defensa a las declaraciones vertidas por el entrenador cafetalero en fechas recientes, defendió el trabajo que hizo el timonel en el Mundial de Rusia 2018.

En charla exclusiva con TUDN, Cantú no dudó en mostrar su apoyo a Osorio, además justificó el actuar y la manera de ser del director técnico colombiano.

“Juan Carlos Osorio, cualquier cosa que haya pensado, dicho o hecho, ha sido polémico, porque, y este es mi sentir, yo al profe lo amo. Es un tipo abierto, por supuesto no es perfecto, seguro que no. Pero tú para amar a alguien necesitas conocerlo”, respondió al exportero Félix Fernández, quien hoy en día es comentarista de TUDN.

Las declaraciones de Juan Carlos Osorio revelando una falta de actitud de los jugadores de la Selección Mexicana previo al juego de octavos de final del Mundial de Rusia 2018 contra Brasil en la ciudad de Samara calaron en el gremio del futbol mexicano.

“No hay peor ciego que el que no quiere ver, tengo muchas cosas que aprender, pero los entrenamientos del profe son de altísimo nivel, esto que dijo él, lo dice cualquier otro y pasa desapercibido”, expresó el ahora dirigente de Bravos.

Cantú reveló que habló con el estratega sudamericano después de sus polémicas declaraciones, además de que confesó que si pudiera volvería a contratarlo con alguno de sus equipos, aunque de momento, descartó cambiar a Gabriel Caballero como timonel de la escuadra fronteriza.

“Sí (contrataría otra vez a Osorio), es un tipo muy apasionado, ha picado piedra como pocos, viene de un extracto de persona muy trabajadora, si ves su historia de vida, él se retira joven y se va a Estados Unidos de mojado, se va a hacer una carrera. Mi interpretación es que cuando hizo esas declaraciones, hablé con él días después y le pregunté que qué había dicho y me respondió que ‘no jefe, si digo A, me cuestionan de por qué no dije B’, ya es tedioso, le tengo un cariño especial, es un incomprendido, él queriendo agradar a veces dice cosas que se enreda solo y se malinterpretan”, declaró Cantú a TUDN.