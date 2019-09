Yanquis: Germán en licencia por violencia doméstica

Nueva York.- El abridor de los Yanquis de Nueva York Domingo Germán fue colocado en licencia administrativa ayer bajo la política de las Grandes Ligas sobre violencia doméstica, lo que arroja dudas sobre si el lanzador con más triunfos en el club durante esta campaña estará disponible para los playoffs.

Aaron Boone, manager de los Yanquis, fue notificado sobre la decisión cuando conducía hacia el Yankee Stadium para el juego ante los Angelinos de Los Angeles. De ganar, los Yanquis asegurarían el título de la División Este de la Liga Americana, algo que no consiguen desde 2012.

“Dejemos el beisbol a un lado. Éste es un asunto mucho mayor, evidentemente”, dijo Boone. “Cuando escuchas las palabras de violencia doméstica, se trata de una de esas cosas que te paralizan”.

MLB no dio detalles en su declaración, pero explicó que la licencia al derecho dominicano “pudiera durar hasta siete días, a menos que haya una extensión”.

Es probable que los Yanquis comiencen los playoffs de la Americana el 4 de octubre, como locales.

Germán, de 27 años y quien debutó en las Mayores en 2017, llegó a esta campaña con una foja de 2-7 en 14 aperturas y 14 apariciones como relevista. Se convirtió en integrante regular de la rotación después de que su compatriota Luis Severino se lastimó en la pretemporada.

Tiene un récord de 18-4 y una efectividad de 4.03 en 24 aperturas y tres relevos, con una actividad total de 143 entradas.

Fue enviado al bullpen la semana pasada, en momentos en que el club trataba de limitar su número de innings –hizo 94 pitcheos en las Mayores y las Menores de manera combinada el año pasado.

El miércoles, en la derrota por 3-2 ante los Angelinos, relevó a CC Sabathia y lanzó dos capítulos y un tercio. Boone comentó que había “oído algunos rumores” de que las Grandes Ligas habían abierto una investigación.

La oficina de las Mayores y el Sindicato de Peloteros acordaron la política de violencia doméstica en agosto de 2015. Los jugadores pueden seguir devengando su sueldo cunado quedan bajo licencia administrativa. Pero si se imponen después medidas disciplinarias, el tiempo de actividad que se pierda el pelotero puede convertirse en una suspensión sin goce de sueldo.

Germán, quien percibe un salario de 577 mil 500 dólares, tiene el derecho de apelar la licencia ante un juez de arbitraje.

Las Grandes Ligas pueden solicitar que el Sindicato extienda la licencia mientras se completa la investigación.

Boone y el gerente general de los Yanquis, Brian Cashman, tenían previsto hablar con los jugadores antes del encuentro de anoche.

“Doy el mérito a las Mayores y al Sindicato de Peloteros por hacer su parte hace varios años, tratando de adelantarse a esto, al definir acciones disciplinarias para que ojalá sean parte de la solución de lo que evidentemente es un problema en nuestra sociedad”, dijo Boone.

Germán no puede estar con sus compañeros de equipo durante la duración de la licencia.