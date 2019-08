Ya sólo faltaría la firma de ‘Chucky’

Nápoles, Italia.- De acuerdo con el diario italiano Corriere de lo Sport, el Nápoles ha llegado a un acuerdo con el PSV e Hirving Lozano, siendo que sólo faltaría la firma del jugador para llegar al club de la Serie A.

“El ‘Chucky’ ya estaba convencido, y durante bastante tiempo, pero el PSV permaneció a pesar de la cláusula de rescisión: cuarenta y dos millones, todo de una vez, para liberar a ese mexicano, todo genio y también una pizca de imprudencia, capaz para salir de los malentendidos desde mayo y explicarle al mundo lo que tenía en mente: ‘Quiero jugar en la Liga de Campeones, con los grandes y contra los grandes. No pido nada más’”, se lee en el diario.

En pasados días surgió la versión de que la esposa de Lozano, Ana Obregón, no vería con buenos ojos mudarse a Nápoles con su familia, aunque después ella misma hizo una publicación en Instagram que podría apagar este rumor.

“Como hasta ahora, seguiré tus pasos a cada sitio que vayas, a cada rincón, a cada camino. Porque a tu lado se ubica mi felicidad y mi confianza. Así sea al fin del mundo. Te amo @hirvinglozano”, posteó Obregón desde su cuenta.

Este jueves el PSV visitará al Haugesund de Noruega en compromiso de la fase previa de la Europa League, ya que no logró avanzar a la Fase de Grupos de la Champions, aunque en el último partido el cuadro holandés no utilizó al mexicano.